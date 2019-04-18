Владимир Зеленский представил свою команду

Кандидат в президенты Украины, шоумен и продюсер Владимир Зеленский вечером в четверг представил свою команду, члены которой, в случае его победы на выборах в воскресенье, по его словам, будут работать в его администрации.

Среди членов команды - юрист Руслан Стефанчук, который в команде Зеленского будет отвечать за подготовку правовой реформы, бывший министр финансов Александр Данилюк, который отвечает за внешнеполитические вопросы, Иван Апаршин - эксперт по вопросам обороны и безопасности, Евгений Комаровский - известный детский врач, который в команде Зеленского отвечает за вопросы здравоохранения.

Владимир Зеленский пришёл в прямой эфир телеканала 1+1. Это первое его появление в прямом эфире на телевидении после первого тура выборов. Зеленский объяснил, что редко участвует в ток-шоу, поскольку ему не о чем говорить с представителями "старой власти". Он, однако, подтвердил, что придёт в пятницу на стадион в Киеве на дебаты со своим соперником - действующим президентом Петром Порошенко.

Зеленский ответил на вопросы журналистов о своей программе. Большая часть обещаний кандидата была посвящена борьбе с коррупцией. Говоря о конфликте в Донбассе, Зеленский выступил против амнистии для поддерживаемых Россией сепаратистов, назвав их бандитами. В то же время, он сказал, что не отдаст приказ о проведении военной операции в Донбассе.

Второй тур президентских выборов на Украине - 21 апреля. По последним опросам, Зеленский лидирует, существенно опережая Порошенко. Действующий президент в четверг записал видеообращение, в котором заявил, что победе Зеленского будут рады в Кремле, поскольку неопытный политик не сможет противостоять давлению Москвы. Порошенко также предположил, что в случае победы Зеленского Украина вновь начнёт возвращаться в сферу влияния Москвы.