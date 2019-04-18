Демократы: в докладе Мюллера есть факты нарушения Трампом закона

Демократы в Конгрессе США утверждают, что опубликованный в четверг с рядом купюр доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента в 2016 году содержит доказательства того, что президент Дональд Трамп препятствовал правосудию.

Глава комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер заявил, что Конгресс теперь имеет все основания привлечь президента к ответственности за его действия. Надлер также направил Мюллеру приглашение ответить на вопросы членов комитета.

В докладе Мюллера - 448-страничном документе, опубликованном генеральным прокурором Уильямом Барром - не выдвинуты обвинения против Трампа в совершении уголовного преступления, которым является воспрепятствование правосудию. Но в то же время в нём говорится, что имеющиеся факты не позволяют и сделать однозначный вывод о невиновности президента.

В докладе перечислен ряд ситуаций, которые, по мнению команды Мюллера, потенциально могут содержать в себе признаки воспрепятствования правосудию. Речь идёт об указании Трампа подготовить увольнение самого Мюллера (юрисконсульт Белого Дома отказался выполнять это поручение), обстоятельствах увольнения директора ФБР Джеймса Коми и других попытках президента взять расследование под контроль.

В докладе даже - со ссылкой на чиновников Белого Дома - утверждается, что Трамп был разгневан, узнав о начале расследования Мюллера, и называл его "концом своего президентства", предполагая, что расследование свяжет ему руки.

При этом, несмотря на детальный разбор контактов между представителями штаба Трампа и лицами, связанными, по мнению спецпрокурора, с властями России, не было найдено никаких доказательств сговора кого-либо из команды Трампа с Россией по вопросу вмешательства в выборы.

Генпрокурор Барр на пресс-конференции в четверг повторил свой прежний вывод о том, что ни одно из описанных в докладе действий президента, по его мнению, не содержало в себе состава преступления.

Лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер заявил, что "в данный момент" считает, что демократам не стоит инициировать процедуру импичмена президента. По его словам, через полтора года, когда пройдут выборы президента, "американский народ вынесет свой вердикт".

Сам Трамп, резко критиковавший расследование Мюллера, расценил доклад как подтвердение его невиновности. "Не было ни сговора, ни воспрепятствования правосудию" - заявил президент США. "Сегодня хороший день".