Доклад Мюллера: главные выводы и реакции

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не интересен доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США, сокращённая версия которого была накануне обнародована американским министерством юстиции.

По словам Пескова, доклад - это не вопрос России. В Москве всё же изучат документ, чтобы понять, есть ли там что-то, "достойное анализа".



В 448-страничном документе содержатся доказательства вмешательства России в выборы. Кроме того, в документе анализируются контакты представителей команды Дональда Трампа с Россией и действия президента, которые теоретически могли бы рассматриваться как воспрепятствование правосудию.

В то время как спецпрокурор заявил об отсутствии доказательств сговора кого-либо из команды Трампа с Россией, по второму вопросу он не вынес однозначного вердикта - он не обвинил Трампа в совершении преступления и в то же время заявил, что доказательства не позволяют однозначно заявить о его невиновности. Демократы в Конгрессе уже заявили, что приведённых в документе доказательств достаточно, чтобы привлечь президента к ответственности. Идею импичмента, впрочем, по крайней мере часть из них отвергает.



Первый том доклада посвящён расследованию российского вмешательства в выборы.

Первые две главы посвящены непосредственно действиям России. Речь идёт о, во-первых, о действиях «Агентства интернет-исследований», которое авторы доклада связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным - кампании в социальных сетях при помощи «троллей» и ботов. Во-вторых – о взломе серверов Демократической партии США, осуществлённом хакерами, связанными, как утверждается, с российской военной разведкой.

Четвёртая глава посвящена контактам между кампанией Трампа и российскими официальными лицами и другими россиянами, действовавшими, как считает расследование, от имени российских властей. В докладе подробно разобраны несколько случаев такого взаимодействия, о которых ранее сообщалось в прессе – в частности, планах по строительству небоскрёба Trump Tower в Москве, встреча сына Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой в Башне Трампа в Нью-Йорке, встречи с бывшим российским послом Сергеем Кисляком, деятельность Пола Манафорта на Украине и его контакты с Константином Килимником, предлагавшим от имени Виктора Януковича выгодный России план урегулирования в Донбассе и так далее.

Расследование установило, что российские представители не раз предлагали кампании Трампа «помощь», и некоторые члены штабы были «открыты» к получению такой помощи, в то время как другие отказывались от нее. В целом же, не было установлено, что кампания Трампа каким-то образом согласовывала свои действия с Россией по вопросу о выборах.

Реакции

Президент Трамп заявил, что доклад полностью снимает с него все подозрения, и намекнул на то, что теперь необходимо расследовать деятельность его оппонентов, в частности слежку за его кампанией, которую, как он утверждает, осуществляла администрация Обамы. "Ни сговора, ни вмешательства" - заявил Трамп.

Доклад вызвал бурную реакцию в политических кругах США. Как отмечает "Голос Америки", союзники президента-республиканцы, как правило, выступают в поддержку Трампа. Так, республиканец Марк Медоус написал в твиттере: "Сговора не было. Все кончено".

У демократов иная точка зрения. Глава Юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер пригласил Мюллера выступить в комитете до 23 мая. Он также заявил, что в докладе приведены факты, позволяющие Конгрессу привлечь президента к ответственности.

Главы шести комитетов Палаты представителей заявили, что Конгресс должен "оценить неподобающее и аморальное поведение президента и его попытки помешать расследованию".

Лидер демократов в нижней палате Стени Хойер заявил, что демократам не стоит заниматься импичментом президента, поскольку уже в ноябре 2020 года свой вердикт могут вынести избиратели на новых выборах.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил: "Этот доклад во впечатляющих и убедительных подробностях демонстрирует не что иное, как национальный скандал. И этот доклад – далеко не конец расследования, которое нужно этой стране и которого она заслуживает. Это начало следующей главы".