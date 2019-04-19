В Ингушетии задержали главу Совета тейпов Малсага Ужахова

В Назрановском районе задержан председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов.

Как рассказал "Медиазоне" его сын Руслан Ужахов, рано утром в пятницу к их дому на двух машинах приехали вооружённые люди. Никаких документов они не предъявили, посадили Малсага Ужахова в автомобиль без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении. На вопрос сына, куда повезут Ужахова, ответили: "В комитет".

Адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куриев в разговоре с изданием предположил, что его подзащитного могли отвезти в Следственный комитет в Нальчике. Куриев уточнил, что ранее Ужахова уже три раза вызывали на допрос к следователю в качестве свидетеля по уголовному делу о столкновении демонстрантов с полицией.

Вчера Магасский районный суд оштрафовал Малсага Ужахова на 20 тысяч за акцию протеста, которая прошла еще в июне 2018 года.

В начале апреля суд в Магасе назначил Ужахову 150 тысяч штрафа за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия уже из-за мартовских митингов в Магасе.

26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против соглашения о границе с Чечней, впоследствии демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов прошли обыски, 12 активистов арестованы.