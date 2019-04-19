"Апология протеста": количество арестов за митинги выросло в 2,5 раза

Как сообщает проект "Апология протеста" без указания источника информации, за 2018 год к административной ответственности по статье о нарушении правил организации или участия в митингах были привлечены 3412 человек.

13 процентов из них – 448 человек – были арестованы. По сравнению с 2017 годом, по данным правозащитников, число административных арестов в России выросло в 2,5 раза. Ещё 243 человека получили обязательные работы, а 2718 человек – административные штрафы.

Больше всего с 2011 года привлеченных по статье о митингах было в 2017 году – 3849 человек, однако в 2018 году было арестовано больше людей, чем за последние пять лет, отмечается в сообщении "Апологии протеста".

Проект "Апология протеста" был запущен в августе прошлого года международной правозащитной организацией "Агора". Он занимается правовой поддержкой организаторов и участников мирных акций от преследований со стороны властей, как на национальном уровне, так и в Европейском суде по правам человека. В рамках проекта создан одноименный телеграм-канал. В команде работает около двадцати адвокатов, которые ведут дела в Москве, Санкт-Петербурге, на Кавказе, в Сибири и других российских регионах.