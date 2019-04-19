Лукашенко: Белоруссию никуда не "включат" и не поделят

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране не грозит, что её куда-то "включат" или "поделят". Разговоры о том, что Белоруссии грозит потеря суверенитета, он назвал "болтовнёй": "Да невозможно это сделать, потому что уже родились свободные и независимые белорусы".

Так Лукашенко во время ежегодного послания к парламенту прокомментировал участившиеся в последнее время сообщения о якобы имеющихся в России планах аннексии Белоруссии.

В отличие от ряда недавних своих выступлений, прямо об отношениях с Россией Лукашенко на этот раз не говорил. Он сделал акцент на внутренних проблемах страны. По словам Лукашенко, в сельском хозяйстве необходима "жесточайшая дисциплина" и "никакой демократии". Президент призвал сдерживать рост цен: "Заигрались в рынок и в демократию в экономике". По словам Лукашенко, необходима модернизация двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

Президент Белоруссии выступил за поддержку как белорусского, так и русского языка. По его словам, отказаться от русского языка - значит отказаться от разума, а от белорусского - отказаться от сердца. При этом он подверг критике белорусскоязычные дорожные указатели, сказав, что русскоязычным людям они не всегда понятны. Ранее ряд российских СМИ и министр культуры Владимир Мединский говорили о вытеснении русского языка из публичной сферы в Белоруссии.

По словам Лукашенко, он не намерен переносить дату президентских выборов - они пройдут в 2020 году. А вот выборы в парламент Белоруссии будут организованы уже осенью нынешнего года.