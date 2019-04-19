В липецком колледже почти месяц скрывали изнасилование

В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении администрации колледжа, которая почти месяц скрывала изнасилование одного из студентов. Об этом в пятницу сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве считают, что сотрудники колледжа скрывали особо тяжкое преступление, чем "создали у одной группы учащихся ощущение вседозволенности и безнаказанности, а у другой – страх перед невозможностью оградить себя от посягательств и издевательств".

Прокуратура также проверяет местную больницу, где не сообщили о том, что в учреждение поступил подросток со следами насилия.

На прошлой неделе стало известно о задержании одного из подозреваемых. По данным СМИ, в изнасиловании, которое произошло в начале марта, участвовали семь подростков, жертвой которых стал их однокурсник.