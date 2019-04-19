На Ямале депутат задекларировал землю площадью в четыре Салехарда

Депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа и генеральный директор авиакомпании "Ямал" Василий Крюк в 2018 году задекларировал 194 земельных участка. Их общая площадь составляет 359 квадратных километров, что более чем в четыре раза превышает площадь столицы округа Салехарда и составляет, например, почти половину площади Москвы в пределах МКАД. В каких регионах находятся земельные участки, не уточняется.

Как сообщает "Интерфакс", 187 участков площадью 199,2 кв. км принадлежат только Крюку, остальные семь находятся в долевой собственности. Общая площадь земельных владений депутата – около 203 кв. км, говорится в сведениях о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте регионального парламента.

Площадь всего Ямало-Ненецкого автономного округа составляет более 750 тысяч квадратных километров.