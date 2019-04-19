Трамп назвал "чушью" ряд утверждений из доклада Мюллера

Президент США Дональд Трамп в твиттере назвал ряд утверждений, сделанных о нём в опубликованном накануне докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, "сфабрикованными" и "полностью лживыми", а также "чушью". Сам доклад, посвящённый расследованию российского вмешательства в выборы президента и подозрений в сговоре команды Трампа с Кремлём и в воспрепятствовании правосудию он назвал "безумным". Какие именно утверждения подверг сомнению президент - неясно.

Доклад Мюллера содержит ряд свидетельств, основанных в том числе на показаниях бывших и нынешних сотрудников Белого Дома, касающихся негативного отношения Трампа к расследованию Мюллера. В частности, утверждается, что, узнав о начале расследования, президент был очень расстроен и даже сказал, что это "конец его президентства". Кроме того, в докладе говорится, что ряд сотрудников администрации отказались выполнять указания президента, в том числе и направленные на отстранение самого Мюллера от расследования.

Несмотря на то, что некоторые действия Трампа расследование рассматривало как потенциальное воспрепятствование правосудию, спецпрокурор в конце концов не стал ни вызывать Трампа на допрос, ни выдвигать в его адрес обвинения. В то же время, он подчеркнул, что нельзя говорить и о его оправдании. "Если бы у нас была уверенность после тщательного расследования фактов, что президент совершенно точно не препятствовал правосудию, мы бы заявили об этом", - говорится в выводах. "Однако, основываясь на фактах и правовых стандартах, мы не можем прийти к такому выводу". Вместе с тем, Мюллер не сделал и вывод о том, что Трамп совершил преступление. По сути, спецпрокурор сознательно отказался прямо отвечать на вопрос, препятствовал ли Трамп правосудию или нет. Генпрокурор США Уильям Барр, получив расследование Мюллера, принял решение не привлекать президента к ответственности.

Накануне Трамп приветствовал публикацию доклада, заявив, что она ставит точку в истории обвинений против него и доказывает, что не было ни сговора с Россией, ни вмешательства в работу правосудия. Доказательств сговора команды Трампа с Россией Мюллер действительно не нашёл, хотя в докладе и описан ряд контактов её членов с российскими представителями. В то же время, сам факт российского вмешательства - вопреки утверждениям Москвы - не подвергается сомнению.

Демократы в Конгрессе считают, что в докладе есть достаточно доказательств того, что Трамп по меньшей мере пытался воспрепятствовать правосудию. Они уже вызвали самого Мюллера выступить в юридическом комитете Палаты представителей и, кроме того, потребовали публикации полного - без купюр - доклада его комиссии. В опубликованном накануне документе часть текста скрыта.