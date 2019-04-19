Бывший координатор штаба Навального рассказал об избиении полицией

Бывший координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Магнитогорске заявил об избиении полицейскими. Об этом пострадавший активист Тимофей Филатов рассказал "Радио Свобода".

По его словам, в пятницу на улице к нему подошел человек, одетый в форму. Не представившись, он стал заламывать у активиста руку, после чего другой сотрудник силового ведомства приступил к обыску. Филатов не смог рассмотреть к какой службе относились задержавшие его люди, но предположил, что это были полицейские.

После этого бывшего координатора штаба Навального перевезли в отделение МВД по Магнитогорску. Там полицейские в течение нескольких часов спрашивали у него, почему он пишет тексты с критикой власти и почему ему не нравится президент России Владимир Путин.

Филатов рассказал, что после этого сотрудники МВД пригрозили ему вызовом в прокуратуру за "картинки" в социальных сетях и потребовали дать показания на администраторов группы "Бузотеры", которую он с друзьями создал во "ВКонтакте". Активиста продержали несколько часов в отделении из-за отказа предоставить эту информацию. По его словам, в отделе МВД один из полицейских периодически бил его по ногам и затылку.

Бывший координатор штаба Навального добавил, что придя домой из отдела он нашел повестку с требованием явиться в полицию в десять утра, в пятницу 19 апреля. Активист сообщил, что травмы, нанесённые полицейскими, подтвердили врачи городской поликлиники, которые зафиксировали у него ушибы и гематомы обеих голеней.