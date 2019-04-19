"Там – жизнь, здесь – болото". Украинские дебаты глазами россиян

Дебаты кандидатов в президенты Украины на стадионе "Олимпийский" в Киеве стали событием, которого с нетерпением ждали не только украинцы, но и россияне. Трансляцию этого невиданного зрелища вели в том числе и федеральные российские телеканалы, хотя и специфическим образом - тем, кто хотел смотреть их без комментариев ведущих, пришлось полагаться на интернет-трансляции альтернативных источников.

Анна Качкаева

Шоу "Стадион так стадион", посвященное дебатам кандидатов в президенты Украины, на разогреве на Первом. Сквозная мысль - все цирк, шоу, спекуляция и манипуляция. На России 1 - специальный выпуск - кадры со стадиона на полэкрана, в окошечке - студия. Эксперты и ведущие не умолкают, комментируют картинку. Но живых голосов, а главное звука стадиона, в этом забалтывании и непрерывном ерничании не услышать.

Самым ярким моментом дебатов, по мнению многих, стал тот, когда оба кандидата встали на колени.

Иван Яковина

По инициативе Зе встали на колени перед погибшими солдатами и их матерями.

Зе - лицом к людям, Пе - спиной, но поцеловал флаг

После этого Зе прокомментировал: "Видите, не так сложно быть нормальным человеком!"

Подколол!

Глеб Павловский

оба президента на коленях, это величественно

Мнения по поводу того, кто выиграл дебаты, разделились - но те, кто считает, что это был действующий президент, похоже, оказались в меньшинстве.

Наталья Геворкян

Мне казалось, что стадион-- такой формат, в котором Зеленский не может не переиграть Порошенко. Но вот Порох как-то так сделал, что Зеленский все время оправдывается. А Зеленскому в аналогичную позицию президента поставить не удалось. Порошенко не отвечает на обвинения, он переводит стрелки. Тактически это правильно.

Марк Гальперин

Порошенко дебаты выиграл, что я предсказывал – у него больше опыта, но выборы он проиграет, что будет скоро.

Альфред Кох

Зеленский проиграл, но он выиграет.

Алексей Макаркин

Порошенко на дебатах доминировал. Но именно это доминирование способно вызвать раздражение избирателей с учетом низкого рейтинга действующего президента. Он почти «забивал» Зеленского, не укладываясь в отведенное время – а тот в ответ говорил от имени «простых людей», спокойно по бумажке задавая Порошенко вопросы, пришедшие из Интернета. Именно те, которые украинцы эмоционально обсуждают, когда речь заходит о политике. И симпатии людей в этой ситуации оказываются на стороне «своего», который может быть и слабее, но идентифицируется с народом. Тогда как Порошенко остается представителем нелюбимой элиты, которая не обращает внимания ни на народ, ни на установленный тайминг дебатов.

Александр Кынев

На мой взгляд, Зеленский вел себя интеллигентно, демонстрировал избирателям, что он старается (а это для него главное , показать серьезный настрой), и бумаги этому даже помогали - напоминал старательного студента, который серьезно готовится к работе. В общем, выглядел искренне, чего от него и ждут. Порошенко истерил и орал - это агитация только для фан-клуба и больше ни для кого.

Жанна Немцова

Субъективная оценка:.

Владимир Зеленский победил в первом раунде. Его речь мне показалась сильнее и убедительнее.

Петр Порошенко делает упор на внешней угрозе и на Путине.

Хорошая фраза Зеленского: я не Ваш оппонент, я Ваш приговор.

Петр Порошенко обвиняет Зеленского в связях с Коломойским.

Петр Порошенко говорит, что Зеленский лишь обёртка. До этого он называл его кот в мешке.

Второй раунд ( прения кандидатов),на мой взгляд, за Зеленским. Оба встали на колени.

Заключительные речи кандидатов. По-моему, победа за Зеленским.

Петр Порошенко правильно сделал в самом начале, что пришёл на трибуну к Зеленскому.

Главная его претензия- связь с Коломойским. Но это звучит из его уст неубедительно из-за того, что он сам олигархом и контролирует несколько украинских телеканалов.

Дебаты- это сила.

Мирная передача власти скорее всего состоится и это важно.

Павел Шехтман

Ну, шо. Буратино порвал Шоколадного как Тузик грелку. Я наблюдал весь процесс изнасилования с последующим расчленением в пристанционной кафешке в компании мужиков с пивом, и чувствовал, до какой же степени Зеля попадает в струю и до какой степени Порох говорит не то, не о том... хотя, даже если бы он сказал что дважды два четыре, никто бы не воспринял.Ненависть, презрение и какое-то восторженное облегчение, что Порох наконец уходит и ЭТО кончается. Уверенность что хуже в любом случае не будет. В последнем сильно сомневаюсь. Но. Это ж надо было так довести ситуацию. Путин, который абсолютный диктатор, в тысячу раз больше интересуется социальными процессами и общественным мнением,чем интересовался этот человек, которому через 5 лет переизбираться. Думал что заведет ботоферму и выедет на рассказах о "реформах" и Путине, а итог его деятельности мужик за пивом подвел так: "Евросоюз-единственный результат. И цены как в Европе".

Евгений Минченко

Зеленский выиграл дебаты кандидатов в президенты Украины:

1. Удобный для него формат - шоу на стадионе и «дуэль капитанов КВН»;

2. Удержал образ (неполитика и человека из народа) и повестку (против обанкротившейся элиты);

3. Заставил Порошенко идти за собой;

4. Идеологически и по настроению присоединился к его электорату.

Порошенко проиграл:

1. Размытая повестка (против Путина и Коломойского одновременно);

2. Самим фактом единения вокруг гимна Украины до и после дебатов показал, что ничего страшного не будет, если Зеленский победит.

Анастасия Миронова

Я до этой минуты не видела выступлений Зеленского, не смотрела "Слугу народа" и пр. В первый раз смотрю. Пять минут дебатов. И уже вижу, что Зеленский выигрывает эти выборы. Даже не буду слушать, что там происходит. Зеленский сделал правильный акцент - почему не надо голосовать за Порошенко. И тут очевидные причины. Порошенко тоже взялся за этот аргумент. Говорит, что Зеленский не сможет стать главнокомандующим. Ну кондитер же стал? Пеняет Зеленскому, что тот прятался от повестки в армию воевать на Донбассе. Серьезно? А что, реально там на Украине без 40-летнего солдата Зеленского прямо все провалилось?

Блок с вопросами Зеленский сразу начал с вопросов, которые ему якобы задали жители Украины по интернету. И начал с русского языка. Все, до свидания, господин Порошенко. Первый вопрос - "Почему Украина - самая бедная страна Европы при самом богатом за всю ее историю президенте?" И Порошенко отвечает: "Я на все вопросы ответил уже в каком-то там шоу на тв, все могли услышать, вы не встречали солдат на Донбассе, вы прятались от повестки, а вы пытались получить деньги на свои фильмы в России, пока Украина нуждалась". Ох! Порошенко совсем не понимает, что все же все знают? Я вот никогда Зеленского не смотрела, но я знаю, что он после 2014 года ушел из России.

На Украине, безусловно, демократия. Может, и не американская, может, и с людьми, пригнанными на автобусах, но демократия. А украинцы... знаете, мне кажется, украинцы такие же дураки, как и мы. Только деятельные. Беда...

Сергей Марков

Украина. Чем взял Зеленский? Всем понятно, почему проигрывает Порошенко, по почему выигрывает именно Зеленский?

1. Зеленский получил поддержку не как Зеленский, а как лучший АнтиПорошенко, как человек, у которого были с точки зрения избирателей, наилучшие шансы победить во втором туре, то есть выбить Порошенко, который привел Украину к катастрофе, из президентского кресла. То есть Зеленскому достались миллионы голосов не потому, что он нравится, а потому у него лучший шанс победить Порошенко. Это не эмоциональное, а ультра рациональное голосование.

2. Абсолютная узнаваемость. По оценкам, за последние 15 лет средний житель Украины видел Зеленского на экране 420 часов.

3. Зеленский представляет новое поколение. Он не принадлежит к тому поколению, которое 25 лет у власти и привело Украину к катастрофе.

4. Великолепно умеет пользоваться современными коммуникациями.

5. Он говорил на русском языке, как и большинство населения Украины. Неоднократно выступал чтобы не запрещали людям разговаривать на русском языке. При этом свободно говорит и на украинском языке.

6. Великолепное чувство юмора. Вызывает позитивные чувства.

7. Люди с чувством юмора считаются людьми умными. Поэтому обвинения в неопытности компенсируются убеждением, что Зеленский умен.

8. Деньги считается, им честно заработаны своим трудом. В отличие от большинства других как Порошенко, Тимошенко, Бойко, Вилкула, чьи доходы связаны с олигархами, Зеленский очевидно пахал сам.

9. Зеленский не связан тесно с США и ЕС и не является обычным грантоедом, типа Гриценко. Которых подозревают, что они готовы подчинить Украину интересам США и ЕС.

10. Его бизнес также связан с Россией, а большинство хочет чтобы Украина помирилась с Россией.

11. Много раз намекал, что хочет миром решить вопрос войны на Донбассе.

12. Герой сериала Слуга Народа про народного честного президента Голобородько. Это тоже в позитив. Хотя этот фактор не надо преувеличивать. Большинство избирателей вполне рациональны и понимают, что голосуют не за Голобородько, который не существует.

Не эмоции, а супер рациональность заставляют избирателей голосовать за Зеленского, как человека, который может помочь Украине обмануть судьбу и вырваться из катастрофы, символом которой стал Порошенко.

Ксения Ларина

Хочу сказать, что тоже смеялась и крутила пальцем у виска, когда «Голобродько» вырвался в лидеры)

Но потом из-за «Голобородько», как из-за ширмы, вышел человек и сказал : а вот теперь я.

Я посмотрела трехчасовое интервью Зеленского Дмитрию Гордону ( это был декабрь 2018) , посмотрела часовое интервью Зеленского каналу РБК/Украина, посмотрела вчерашнюю презентацию команды Зеленского в программе «Право на владу».

У Владимира Зеленского есть немало пробелов и пропусков , которыемогут заблокировать его, как политика: ему очевидно недостаёт знаний в области политологии, экономики, внешней политики, он часто путается в терминах и не понимает подлинного смысла вопроса. Это,конечно , проблема. Но она поправима, когда рядом есть грамотные профессионалы, способные не только дельный совет дать , но и обучить в короткие сроки важнейшим правилам публичной политики. А Владимир Зеленский явно обучаем и открыт к этому.

Ведёт он себя очень правильно, дальновидно.

Строит свою кампанию на прямом контакте с обществом, говорит об утраченных связях власти с людьми, о силе общественного мнения, с которым необходимо работать, о вине руководства страны перед жителями Донбасса, которых надо не стеной отгораживать , как заражённых чумой, а наоборот - считать их украинцами, полноценными гражданами, говорит о том, что религия и язык - это очень деликатные тонкие материи, которые при топорных решениях способствуют расколу общества, а не единению. И Путина он считает врагом, а не другом или партнером. Что не так в его риторике? И кто виноват в том, что шоумен и человек из телевизора стал фаворитом на общенациональных выборах? Это Коломойский ему голосов нагнал? Или Путин?

Может, эта поддержка и протестная, а может - и вполне себе осознанная. Следить за этой борьбой невероятно интересно. И, честно говоря, страшно за Владимира Зеленского, человека, ставшего героем не по своей воле, а по воле обстоятельств, и мне кажется, что с этой ролью он справляется очень достойно.

Теперь дебаты. Не знаю, что я скажу после них. Ну, во-первых, надеюсь, что они состоятся, что Зеленский не «съедет с сатисфакции», в чем его постоянно подозревают) а во-вторых, выдержит этот напор «политического тяжеловеса».

Критики считают, что ни один из кандидатов не предложил программы вывода страны из кризиса - оба сосредоточились на взаимных нападках.

Владимир Милов

- Ты работаешь на олигарха.

- А ты сам олигарх.

- А ты работаешь на Россию.

- Ты сам работаешь на Россию.

Это были дебаты кандидатов в президенты Украины. Собственно про Украину было мало, про ее будущее - совсем ничего. Можете не смотреть.

Аркадий Бабченко

Все это замечательно, конечно. Великолепное шоу. Но, откровенно говоря, "вы убежали от повесток", "а вы украли "Рошен" - это последнее, что мне хотелось слышать на дебатах кандидатов. Я от Петра Алексеевича ждал конкретных вопросов. Что вы собираетесь делать с Донбассом? По пунктам. Первое. Второе. Третье. Как вы собираетесь решать проблемы с войной? Что вы собираетесь делать с миротворцами, про которых столько говорите? Как и куда вы собираетесь их вводить, если Путин уже вас послал? По пунктам. Какие меры собираетесь применять для удержания инвестиций? Как собираетесь выстраивать отношения с МВФ? Что будете делать с экономикой? Откуда возьмете деньги на зарплаты учителям в четыре тысячи баксов? Что с нефтью, которую Россия сейчас перекрыла? Что с внешней политикой?

Ну то есть ровно то, о чем у Порошенко есть стратегия - а где стратегия развития государства от Зеленского?

Конкретики было ровно ноль. Вы петрушка Коломойского, а вы руки не поотрубали.

Про прошлое мне все понятно.

А про будущее?

Порошенко дал втянуть себя шоумену в игру на его поле. Да, шоу получилось чумовое. Но я ожидал программных дебатов.

Владимир Демидко

Отличные дебаты. Оба кандидата бились, как гладиаторы.

Краткое содержание:

- А как тебе такой вопрос? Держи!

- Это брехня. А вот тебе такой вопрос!

- Это брехня.

- Это ты натворил.

- Нет, ты.

- Тебе дали деньги.

- Нет, тебе. Ты вор.

- Нет, ты.

- У тебя опыта нет.

- А ты опытный казнокрад.

- За тобой олигархи.

- А ты сам олигарх.

- Посади коррупционеров.

- А ты извинись.

- Учителя, врачи, дороги.

- Дороги, учителя, врачи.

- Россия, Путин.

- Путин, Россия.

- Слава Украине!

- Слава Украине!

Ничего дебаты не решают, конечно, чистое шоу, популизм и балабольство. Взрослые люди устало ругаются на потеху публике. Оба выглядят уязвленно при этом. Люди это понимают, не идиоты. Проголосуют так, как хотели до дебатов.

Для политиков это, конечно, больно, но ради таких деньжищ, которые они потом напилят, можно и потерпеть.

Дебаты держат политиков в тонусе, не сахарные, не рассыпетесь. Надеюсь, застану дебаты и в России.

Константин Косачев

Ну что тут сказать. Бедная, бедная Украина. Дебаты совершенно пустые и ни о чем. Почему Украине так плохо, не понимает ни один, ни другой. Что будет по другому делать Порошенко в случае победы - ни слова. Что будет делать иначе в случае победы Зеленский - тоже из разряда демагогии, по большому счету.

Огромные проблемы, с которыми сталкивается страна, судя по всему, так и останутся для Украины огромными проблемами. Нового курса не будет, одних наевшихся олигархов, возможно, сменят другие, ещё не наевшиеся. И это всё.

Бедная Украина. Ты заслуживаешь большего. Ты могла бы быть гораздо лучше. И мы могли бы жить и идти вперёд вместе, как это было раньше, до прохода в украинскую власть украинских националистов.

Впереди у Украины, судя по всему, ещё пять потерянных лет при любом исходе выборов.

Большинство комментаторов, впрочем, считает, что и такие дебаты намного лучше, чем ничего.

​Аркадий Кайданов

Серьезный и главный плюс - наличие дебатов как факта предвыборной борьбы.

А содержательная часть...

Ну, для начала можно позавидовать и самому факту дебатов

Евгений Шестаков

Крутые дебаты. Респект всем. Дякую тобi, боже, що мон маман украинка.

Михаил Козырев

Главный итог: там - жизнь. Здесь - затхлое унылое болото...

Александр Морозов

Mощное впечатление. Ничего подобного в Восточной Европе не было очень давно. Это прямо античная демократия, "агон". Если бы это в студии, не было впечатления такого ристалища. Украинцы демонстрируют какой-то удивительный урок республиканства.

Алексей Беляков

Дебаты задорные. То есть не дебаты, конечно, а баттл. Эмоции, интонации, жесты. Но это, блин, политическая жизнь и борьба. Президента страны резко обрывают, когда заканчивается его время. Президента страны вынуждают встать на колени. Не знаю, что будет дальше с этой страной, но у них есть все шансы, несмотря ни на что. Они живые и угарные. Я очень надеюсь, что получится. А бабушка у меня Потапенко, и эта страна мне родная.

Никита Исаев

Смотрю дебаты в Украине. И радуюсь. Радуюсь тому, что на нашей западной стороне (а я считаю Украину частью нашего общего русского дома) ребята уже готовы вот так открыто и честно рубиться перед своим народом. Они свернули шею вороватому авторитарному правлению 1991-2014 годов на Майдане. А сейчас свернут и такой же порошенковской пятилетке 2014-2019. И у нас, у России, тоже нет иного пути. Я вижу, как это будет у нас. Мир содрогнётся. Ибо мы, русские, вернёмся в этот большой мир. Туда, откуда мы сбежали в угоду разворовыванию своего народа, туда, где ни одна пушка не будет стрелять без нашего ведома, в тот мир, где на нас будут равняться, а не показывать пальцем, туда, где будет достоинство и достаток нашего великого общего русского народа.

Павел Пряников

Пока остальная Россия погружается в пучину Нового Средневековья, московские статусные либералы прильнули к прямым дебатам Зеленского и Порошенко.

(Статусные либералы тут – обе стороны; что условные «60 минут», что «Дождь»; все они живут вне повестки выживания автохтонов).

Понятно, откуда такой интерес к украинской политике – Россия соскучилась по настоящей политике. Тем более что по ту строну колючей проволоки нав Украине вчерашние советские люди. Всем интересно, кто до какой степени расчеловечивания дошёл. И им, и нам.

Хотя бы по зачаткам демократии тоже интересно: ни один президент России за четверть века не участвовал в дебатах. В XXI веке, если вы считаете себя страной хотя бы Второго мира (типа Бразилии, ЮАР, Турции, Мексики) такое уже немыслимо. Думаю, даже охранители из тех же «60 минут» и прочей верхушки ТВ это понимают. Бежать из страны с накопленным уже немодно, и немодно быть Суданом и Зимбабве. Какой-то люфт в пару-тройку лет у статусных либералов с ТВ есть, а дальше надо будет решать. Либо переселяться в охраняемые тонтонмакутами и электрической проволокой посёлки, как в Сальвадоре, или бежать на «ненавистный Запад».

Елизавета Осетинская

Классные дебаты, посмотрела на одном дыхании. А я, вы знаете, встречала взрослых умудренных людей <...>, которые на полном серьезе утверждают, что если в России провести такие выборы, то ... далее можете сами "нужное подчеркнуть": страна развалится, наступит хаос, ужас, голод итд.

Вот правда, прямо развалится?

Сергей Кальварский

Не знаю, кто выиграет, не знаю, кто из кандидатов лучше для Украины, но знаю точно - публичная политика это очень круто и это то, чего у нас, к сожалению, нет.

Леонид Зубарев

Может быть когда-нибудь, когда я буду очень-очень стареньким, и мы дорастем до таких слабеньких дебатов с такими так себе кандидатами.

Виталий Манский

Только что закончились дебаты, и я понял что у меня есть мечта... увидеть такое в России. Слава Украине!

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