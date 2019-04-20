В Забайкалье от природных пожаров пострадали более двадцати человек

В Забайкальском крае более двух десятков человек пострадали во время природных пожаров, почти 300 жителей региона потеряли имущество. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на заявления Минздрава и спасательных служб.

Накануне степные палы в регионе перешли на жилые дома. Огонь распространился на 14 населённых пунктов в разных районах Забайкалья. Сейчас в экстренных службах утверждают, что пожары в них ликвидированы.



В пресс-службе регионального правительства сообщили, что огонь уничтожил 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. В пунктах временного размещения находится 78 человек, среди них 20 детей.

В региональном МЧС причиной возгорания назвали "неблагоприятные погодные явления, а именно: сильный ветер и резкое увеличение температуры воздуха". В Читу прибыли пожарные самолёты и вертолёты.



19 апреля в Забайкальском крае был введён режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.