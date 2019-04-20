В Петербурге задержали участников акции против призыва в армию

В Санкт-Петербурге задержаны трое участников акции против призыва в армию.

Несколько активистов движения “Весна” пришли в субботу к военкомату Центрального района и провели там перформанс. Они установили пьедестал с буквами, обозначающими категории годности к службе в армии. На первые два места встали двое забинтованных активистов, изображавших тех, кому удалось избежать призыва. На третье место встал один “годный” к службе. На лице этого активиста, были написаны слова “страх” и “боль”.

Участники акции убеждены, что положение российских призывников унизительно и страшно: в течение целого года их ожидает рабство, подневольный труд, отлучение от семьи и разнообразные унижения, кто-то неизбежно столкнётся с насилием, а кто-то и вовсе вернётся домой морально или физически искалеченным.

Пока рабство существует, избегать его – это нормально, считают активисты. Они заявляют, что выступают за такую армию, служба в которой – личный выбор человека, поддерживают мужчин в борьбе за право на личную неприкосновенность и запрет на принудительный труд.

Акция была приурочена к митингу “Нет призывному рабству”, который должен пройти в Петербурге в воскресенье, 21 апреля, по инициативе молодежного “Яблока”.