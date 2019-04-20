Футболисты и клубы английской Премьер-лиги сутки бойкотировали социальные сети, протестуя против политики платформ по борьбе с расизмом. К акции, организованной профсоюзом футболистов и поддержанной международной федерацией ФИФА, присоединились игроки ведущих клубов с аудиторией в сотни миллионов человек.

В течение 24 часов с утра пятницы игроки не писали ничего в фейсбуке, инстаграме и твиттере. Многие из участников опубликовали картинку с рассказом о сути акции.

​В заявлении на сайте профсоюза сказано, что некоторые из участников протеста получили в сетях расистские комментарии, но сервисы на это никак не отреагировали.

Бойкот социальных сетей возглавили защитники сборной Англии — игрок лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуз, оскорблённый болельщиками на расисткой почве в матче против Черногории в марте, и футболист "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг.

Он призвал социальные сети строже регулировать содержание страниц своих пользователей: "пришло время, когда твиттеру, инстаграму и фейсбуку необходимо регулировать контент, нести ответственность за ментальное здоровье пользователей независимо от возраста, пола, расы и дохода".

Сервисы на бойкот пока не ответили, сообщает Associated Press.