Стены собора Парижской Богоматери укреплены и не могут обрушиться

В Париже архитекторы и строители проверили и укрепили конструкцию собора Парижской Богоматери, сильно пострадавшего при пожаре в минувший понедельник. Подразделения пожарных, остававшиеся на месте, в конце недели начали покидать территорию, заявили официальные источники.

Угроза обрушения стен собора миновала, сообщил агентству Associated Press представитель парижской пожарной службы. По его словам, то, что собор стоит, а реликвии были спасены, является чудом.



Пожарные остудили стены и обломки кровельного материала внутри собора, где не осталось горящих, тлеющих или разогретых предметов.

Следователи считают, что огонь вспыхнул случайно и пытаются определить, что именно способствовало возгоранию.

Газета Le Parisien предположила, что причиной несчастья могла стать компьютерная ошибка, которая с самого начала привела к ошибочному указанию места, куда следовало в первую очередь направиться пожарным бригадам. Следователи изучают состояние временных лифтов, которые применялись для реставрационных работ, подозревая, что именно лифты могли стать причиной возникновения огня.

Собор Парижской Богоматери строился около 200 лет, работы начались в середине 12-го века. Покрытый свинцом шпиль, упавший во время пожара, был достроен в середине 1900-х годов архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком. Об этом сообщило агентство Associated Press.