В Сирии при нападениях исламистов убиты около 50 солдат

В Сирии жертвами нападений исламистов стали около 50-ти солдат сирийской армии и её союзников , сообщила 20 апреля наблюдательная правозащитная группа. Среди нападавших были участиники формирований "Исламского государства" (группировки, запрещённой в России") и союзные им повстанцы.

Только к востоку от Алеппо 20-го апреля был убит 21 солдат, отмечает Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека.

Соглашение о прекращении огня в окрестностях Алеппо было подписано в сентябре прошлого года, но оно всё чаще нарушается. В этом районе продолжает существовать главный укреплённый район сирийской вооружённой оппозиции.

При другом нападении, в провинции Хомс, 18 апреля исламисты устроили засаду на отряд правительственных войск. Были убиты 27 военнослужащих, среди которых четыре офицера.



"Исламское государство" в марте этого года потерпело поражение на востоке Сирии и утратило контроль над районами в провинции Дейр-эз-Зор, на востоке Сирии. Однако приверженцы радикальных исламистов продолжают воевать против армии и добровольных проправительственных формирований.