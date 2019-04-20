"Жёлтые жилеты" продолжают нажим на правительство Франции

Во Франции протесты жёлтых жилетов собрали в общей сложности до 30 тысяч человек. Основные акции проходили в Париже. В некоторых местах полиции пришлось применить водомёты.

Акции протеста участников движения "жёлтых жилетов" проводятся во Франции с ноября 2018 года. Среди первых требований манифестантов была отмена повышения налога на автомобильное топливо. Несмотря на некоторые уступки со стороны властей, манифестации ширились и среди лозунгов всё чаще стало звучать требование отставки президент Эммануэля Макрона. Тогда президент изменил тональность своих выступлений и заявил, что правительство продолжит непопулярную программу экономических реформ и "не будет делать никаких послаблений" при охране общественного порядка.

К настоящему времени в стычках с полицейскими пострадали около одной тысячи полицейских. Акции в Париже неоднократно приводили к погромам и вандализму. Среди манифестантов десятки человек получили ранения или увечья, в некоторых случаях весьма серьёзные. Было и несколько случаев гибели людей.

В Твиттере появился остроумный текст французского писателя и сценариста Оливье Пуриоля, связанный как с недавней драмой Собора Парижской Богоматери, так и с требованиями манифестантов в жёлтых жилетах:



"Виктор Гюго благодарит всех щедрых благотворителей, готовых спасти Собор Парижской Богоматери, и предлагает им отнестись подобным же образом к Отверженным".