Шри-Ланка: жертвами взрывов в храмах и отелях стали более 100 человек

Более ста человек погибли и около трёхсот ранены при взрывах на Шри-Ланке. Бомбы взорвались в трёх католических храмах и трёх отелях в Коломбо, сообщает Reuters.

Среди погибших есть иностранцы, сообщил в твиттере член правительства страны Харша да Силва. Он призвал жителей оставаться дома.

На Шри-Ланке закрыт аэропорт, сообщает Indian Express со ссылкой на местные СМИ. Ответственность за нападения пока никто на себя не взял.