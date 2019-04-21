Шри-Ланка: жертвами взрывов в храмах и отелях стали более 100 человек

Более ста человек погибли и около трёхсот ранены при взрывах на Шри-Ланке. Бомбы взорвались в трёх католических храмах и трёх отелях в Коломбо, сообщает Reuters.
Среди погибших есть иностранцы, сообщил в твиттере член правительства страны Харша да Силва. Он призвал жителей оставаться дома.
На Шри-Ланке закрыт аэропорт, сообщает Indian Express со ссылкой на местные СМИ. Ответственность за нападения пока никто на себя не взял.
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