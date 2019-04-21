В Ливии правительственная армия наступает на войска Хафтара

В Ливии войска, подчинённые правительству, начали контрнаступление на армию генерала Халифы Хафтара, которая пытается взять Триполи. Жители южных районов ливийской столицы слышат звуки канонады. Управление гражданской авиации Ливии объявило о закрытии воздушного пространства над международным аэропортом Митига, единственным из работавших крупных аэропортов Ливии. Об этом сообщают западные СМИ.





На днях Военная прокуратура Ливии санкционировала арест командующего самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" и нескольких его подчиненных. Их обвиняют в авианалете на жилой квартал в ливийской столице, сообщает "Немецкая волна". На следующий день пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Хафтаром его "усилия по борьбе с терроризмом" и "необходимость достичь мира и стабильности" в Ливии.



Ливийского генерала поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года.