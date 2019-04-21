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Ещё один взрыв в Шри-Ланке, есть убитые, объявлен комендантский час

Полиция на месте одного из сегодняшних взрывов в церкви в Коломбо, 21 апреля 2019

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Вслед за несколькими взрывами и нападениями в храмах и отелях Коломбо, ещё один взрыв произошёл у зоопарка. Два человека погибли, раненые доставлены в больницу, сообщило ланкийское издание ADAderana.

Число погибших в результате шести взрывов в храмах и гостиницах Шри-Ланки превысило 180, около пятисот человек получили ранения, сообщил ланкийский телеканал News 1st.

Пресс-служба президента Шри-Ланки объявила, что глава государства ввёл комендантский час на всей территории страны на ближайшие 12 часов. Пасхальные богослужения отменены.

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