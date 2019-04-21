Священника-баптиста обвинили в проведении службы в частном доме

В Новороссийске полиция обвинила пресвитера баптистской церкви Юрия Корниенко в нарушении законодательства о религиозных объединениях. На священника составили административный протокол, по которому ему грозит до пятидесяти тысяч рублей штрафа.

Поводом для обвинения стало богослужение баптистов в частном доме, прошедшее 7 апреля. На него собрались около 70 верующих. Несмотря на то, что религиозная группа официально зарегистрирована в Минюсте России, Корнеева обвинили в миссионерской деятельности на территории жилого помещения. В 2016 году такая деятельность была запрещена в рамках "пакета Яровой".

Само богослужение было сорвано. По свидетельству очевидца, в дом ворвались сотрудники ФСБ и Росгвардии, полицейский, пожарный, представитель администрации Новороссийска и несколько казаков.

Ранее в Новороссийске задержали и приговорили к выдворению из России двух граждан США из Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Суд посчитал, что под видом религиозной деятельности они преподавали английский язык, что не соответствовало заявленной цели приезда. Кроме того, их оштрафовали за раздачу буклетов на улицах города.