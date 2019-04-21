В центре Новосибирска прошла акция в поддержку ЛГБТ

В Новосибирске прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщают "Сибирь.Реалии". Около десяти человек с заклеенными скотчем ртами прошли с "радужным" флагом вдоль главной улицы города – Красного проспекта, а затем провели фотосессию на фоне достопримечательностей Новосибирска.

Акция была приурочена к международному Дню молчания – ежегодному флешмобу, посвященному проблеме замалчивания дискриминации, физического и морального насилия в отношении представителей ЛГБТ. По словам одной из её участниц, Дарьи Зебницкой, жители Новосибирска "реагировали доброжелательно, обнимались, улыбались и фотографировались". По её мнению, Новосибирск подтвердил звание толерантного города.

Ранее по результатам опроса агентства Zoom Market среди 2 тысяч 400 жителей России Новосибирск занял второе место по наиболее толерантному отношению к представителям ЛГБТ. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на третьем – Москва.

В четверг акция, посвящённая Дню молчания, состоялась в Санкт-Петербурге. Около сорока человек с заклеенными ртами прошли по Невскому проспекту, четырнадцать были задержаны полицией. На них составили протоколы за нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия.