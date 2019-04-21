Роман Полански подал иск к Американской киноакадемии

Французско-польский режиссёр Роман Полански подал иск против Американской академии кинематографических искусств и наук, потребовав восстановить его членство в академии. Об этом пишет "Немецкая волна". Иск поступил в суд в Калифорнии 19 апреля.



Американская академия, известная своей ежегодно вручаемой премией "Оскар", в мае 2018 года исключила из своего состава актёра Билла Косби и лауреата премии "Оскар" режиссёра Романа Полански. Причиной исключения стали обвинения в сексуальных домогательствах и насилии.



В 1977 году 43-летний Роман Полански был обвинён в растлении и изнасиловании 13-летней девочки. Режиссер заключил сделку со следствием, признал вину в сексуальных отношениях с несовершеннолетней и провел 42 дня в психиатрической клинике для преступников.



После его освобождения судья, ранее разрешивший сделку, сообщил адвокатам Полански об изменении своего решения и намерении осудить режиссёра на 50 лет лишения свободы. В феврале 1978 года Полански бежал в Великобританию. Через два года США потребовали его выдачи, он провёл 10 месяцев под домашним арестов, но британская юстиция от экстрадиции в США отказалась. В 2015 году аналогичное решение принял суд в Польше.