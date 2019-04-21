После взрывов в Шри-Ланке задержаны несколько подозреваемых

В Шри-Ланке после сегодняшней серии взрывов, по данным из разных источников, задержаны от трёх до семи человек, подозреваемых в причастности к нападениям.

В воскресенье в Шри-Ланке жертвами взрывов в трёх католических храмах и четырёх отелях стали 138 человек, ранения получили более 400. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медиков и полицию. Сегодняшние нападения – самые кровопролитные со времени окончания гражданской войны десять лет назад. Только в одном храме Св. Себастиана в городе Катувапитья, к северу от Коломбо, были убиты более 50 верующих и разрушена крыша.

Власти объявили комендантский час на всей территории страны. О сроке окончания этих ограничительных мер пока не сообщается.

Папа римский Франциск осудил нападения в Шри-Ланке. Понтифик назвал их жестоким насилием и выразил свою солидарность с христианской общиной Шри-Ланки, которая сегодня отмечает Пасху.