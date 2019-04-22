"Украина прошла тест на демократию". В Сети подводят итоги выборов

Подсчет голосов на президентских выборах в Украине показал приблизительно те же результаты, что и данные экзитполлов вечером предыдущего дня - Владимир Зеленский выигрывает с колоссальным отрывом, набрав более 73% голосов. Петр Порошенко признал свое поражение задолго до окончания подсчета - и за это его многие зауважали.

​Николай Подосокорский

Вот многие замечают, что эти выборы - позор Порошенко. Я с этим не согласен. Позором был бы срыв выборов, попытка установления диктатуры, насильственное устранение неудобного кандидата и т.д. А то, что в ходе прямых (пусть и несовершенных, скандальных, каких угодно) выборов, а не в результате очередной революции, происходит смена действующего главы государства - это не позор, а норма. Так и должно быть!

Илья Жегулев

А Порошенко стоит уважать, за то, что ничего того, чего так ждали мы все, не случилось. Ни военного положения, ни провокаций для перевыборов, ни прочих массовых фальсификаций не произошло. Ждали даже убийства, и об этом говорит немеренное количество охраны вокруг Зеленского. Да, было много грязи, но на выборах всегда много грязи, она была и с другой стороны. Президент достойно встретил свое поражение, хотя очень, очень, проигрывать не хотел. Порошенко сохранил главное, за что боролся майдан - свободный выбор народа. За что ему спасибо. Он очевидно человек старой формации и ему тяжело было даже представить что вот это все, что он такими усилиями консолидировал, придется отдать какому-то странному и ему не понятному человеку. Но он отдаст. Со слезами, но отдаст. Спасибо ему за это, и есть с кого брать пример другим постсоветским лидерам.

Иван Яковина

Хочу от всей души поблагодарить Петра Порошенко за цивилизованную и демократичную передачу власти.

В этом смысле он реально молодец и умница.

Александр Фельдман

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Сторонники Зеленского празднуют его победу - хотя для многих важно скорее то, что потерпел поражение его соперник.

Алексей Лапшин

Самые первые итоги. Номенклатурно-олигархический режим, представленный в последние несколько лет группировкой Петра Порошенко, не смог закрепиться и перейти в жёстко авторитарную стадию, как это произошло в России, в середине нулевых. Это самый позитивный итог сегодняшнего дня. Очень значительная часть людей, проголосовавших за Владимира Зеленского, как раз именно тот народ, который пять лет назад поддержал Майдан. Никакого реванша не произошло. Наоборот, Майдан явился в Украине в новой, совершенно неожиданной форме. Олицетворением предательства народного востания был именно Порошенко. Однако, приход к власти Зеленского вовсе не гарантирует слома системы. Данное событие всего лишь тормозит сползание к олигархической диктатуре и даёт осторожную надежду на открытие окна возможностей. Но всё равно, я сегодня рад за Украину. Земля не умерших надежд.

Павел Шехтман

У сторонников Порошенко я радостно узнаю ту же позицию внутренних колонизаторов, что и у российских либералов 90-х, а еще раньше коммунистов, а еще раньше у царской бюрократии от Петра Великого начиная, ну и старые украинские националисты, вызволявшие братьев-украинцев из московських кайдан, сюда же. Они апеллируют к Народу/Нации как высшей власти и высшему авторитету, безмолвными слугами которого они-де являются, но когда что-то начинает идти не по их представлениям о должном, Народ тотчас превращается в быдло, которое они, сознательное меньшинство, призваны железной рукой вести к его же собственному счастью. Российские либералы 90-х вообще были прекрасны, когда они сначала поддержали реформы, резко обрушившие жизненный уровень населения, потом поддержали расстрел тех, кто бунтовал против реформаторов, а потом вдруг впали в ступор от того, что неблагодарное население проголосовало не за реформаторов а за Жириновского. Точно так же поклонники Порошенко теперь возмущены, обнаружив, что большинство населения оказывается думает категориями холодильника, а не Томоса. Кто бы мог подумать, что холодильник может представлять для украинцев какую-то ценность! Нет, это определенно зрада.

Юрий Касьянов

Многие думают, что выбрали нового, доброго, весёлого царя. Но большинство проголосовало против царя в принципе. Против царя во власти и в голове. Против царя вообще. Это самый важный итог прошедших выборов.

Между тем многим Зеленский по-прежнему кажется если не мешком, то котом.

Андрей Колядин

Годы жизни в режиме симулякров, вранья и «обратного роста» приводят к тому, что президентом в условиях реальной демократии может стать любой, способный всего лишь назвать всё вокруг своими именами...

​Те, кто поддерживал Порошенко, благодарят его за свершения на президентском посту и готовятся к худшему.

Тарас Березовец

Спасибо, господин Президент, за 5 лет преобразований и сложных побед! Крым и Донбасс - это Украина! Спасибо за нашу украинскую церковь. Спасибо за то, что стали сильнее вместе. История все расставит по местам.

Андрей Дихтяренко

Одно точно можно предсказать уже сейчас: у Петра Порошенко будет крепкая фракция в Верховной Раде.

Ему удалось сплотить свой электорат так, как до него не удавалось ни одному бывшему президенту. Я почти уверен, что он не растеряет ваши голоса за эти несколько месяцев. Даже если люби друзи предадут, избиратели останутся. А вот насчёт мотивированности и стойкости избирателей Зеленского (и других топ-политиков) - сомневаюсь.

И, кстати, это хорошо доказывает, что ПАП был точно одним из лучших президентов Украины (если не самым).

И он останется важной фигурой в политике - останется абсолютно заслуженно.

Матвей Вайсберг

Почти всю свою сознательную жизнь я пребывал в меньшинстве. При советской власти, при трех с половиной президентах независимой Украины. В большинстве удалось пробыть сравнительно не долго: начало президентства Кравчука, полсрока Ющенко и 5 лет Порошенко.

Так что привычки оппозиционера никуда не делись. Как никуда и не исчезли достижения Майдана и президентства Петра Порошенко, к числу которых я причисляю и абсолютно честные, прозрачные выборы.

И самое главное: мы никуда не делись.

Работаем и живем дальше.

Владимир Горбач

Раньше самой большой проблемой Украины считалась коррупция.

А теперь будет некомпетентность.

Александр Ройтбурд

уважаемый владимир!

я за вас не голосовал. но вас избрал народ украины, а я уважаю выбор моего народа.

хотел бы напомнить вам несколько само собой разумеющихся вещей:

1) майдан был революцией достоинства.

2) ваш предшественник, при всех ошибках и недостатках, был лучшим на сегодняшний день президентом украины.

3) крым это украина и национальный очаг крымскотоатарского народа. как израиль - национальный очаг еврейского народа.

4) на донбассе - российское вторжение и оккупация. там нет повстанцев. они называются коллаборационистами.

5) единственный путь украины - это путь в западную цивилизацию. через НАТО и ЕС.

6) сегодняшняя россия, при всей нашей (надеюсь, общей) любви к ее великой культуре - это цивилизионный тупик. украине туда не надо.

можно продолжать но главное - это.

хоть это и набор банальностей, но это то, что называется must have.

от всей души желаю вам не оправдать худших опасений, связанных с вашим избранием.

Петр Милованов

То что украинские избиратели делают хорошо свою работу - это не новость. Осталось украинским президентам хорошо делать свою.

Мустафа Найем

Мы выбрали нового президента. Нравится это кому-то или нет, теперь его успехи и падения - это и наши проблемы. Три совета, которые хотелось бы дать Владимиру Зеленскому.

Первый. Помнить, что случилось с Петром Порошенко. Не перечёркивать успехи и не совершать тех же ошибок.

Второй. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и уже сейчас внутренне сказать «Нет», а лучше послать в пешее эротическое путешествие всех, кто предложит свою поддержку, ресурсы и медиа в обмен на особые правила и свой кусок страны.

Третий. Помнить, что случилось с Петром Порошенко и посадить за стол переговоров о новом общественном договоре не олигархов, которые уже выстроились в очередь, а тех 72,3% украинцев, которые прямо сейчас готовы поддержать любые начинания.

И отдельно надо отдать должное Петру Порошенко. Он боролся до конца, использовал что мог и как мог, не всегда честно, но грань не перешёл. Думаю, его ждут нелегкие времена. Но с этого дня мы уже не заложники его ошибок. Их мы можем только исправлять. А вот его достижениями мы пользоваться будем. За них стоит поблагодарить. Спасибо. Отдельно - за последние слова и выступление.

Ирина Довгань

Я ощущаю опустошенность и покой. Все позади. И у меня четкое понимание, что ту, мою, Украину я придумала. И ради нее я чуть не лишилась жищни, ради нее потеряла все нажитое, оставила бездомными детей и внуков. Придуманная мной страна живет дальше своей жизнью. Она не потребует, и, может, никогда не требовала моего участия. Признаю ошибку.

Высказываемые украинскими комментаторами подозрения, что Зеленского поддерживает Кремль, подпитываются постами ​с другой стороны: в России многие выражают надежду, что избрание Зеленского в той или иной форме поспособствует примирению России с Украиной.

Рамзан Кадыров

Впереди тяжёлый труд по оздоровлению внутригосударственной ситуации и решению проблем мирного урегулирования обстановки на востоке страны в рамках минских соглашений. Не берусь предсказывать, из какой команды Зеленский. Это не является большим секретом. Но у него есть огромное преимущество перед Порошенко - мандат доверия, пусть и протестного характера, возможность одуматься, осознать, что Россия самый близкий сосед, Россия - страна, которая первой протянет руку помощи в дни невзгод, Россия рядом, а те, кто, расталкивая всех локтями, рвутся в друзья, находятся за тридевять земель. Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!

Егор Холмогоров

От Ужгорода до Мариуполя и от Конотопа до Одессы – люди устали от Украины. Они голосуют против Украины. За что? За любого кота в мешке, который юлит, хохмит, заигрывает и нашим и вашим, лишь бы он с паучьей серьёзностью не обещал продолжения войны и лишь бы не тыкал в глаза «Украиной не Россией».

«Быть Украиной» – это сама по себе тяжёлая и кровавая ноша. Это угрюмая паучья серьёзность, это постоянные убийства, разбои, люстрации, это невыносимое враньё, самооглупление и паранойя, это чудовищная варваризация и метание между фанфаронством с одной стороны и унижением и бессилием – с другой. Чего это стоит на практике, показали события в Керченском проливе прошлой осенью, когда украинские моряки сдались при первых же выстрелах – никто не захотел умирать за Украину.

«Жить за Украину» украинские избиратели, как мы видим, тоже не хотят. Само клоунство Зеленского кажется как бы некоторой гарантией того, что в нём не будет этой паучьей серьёзности, которая необходима для продолжения необандеровского проекта. Единственная надежда, которую на Зеленского возлагают, – это мир вместо войны и просто обычная жизнь «по хатам» вместо ежедневной двадцатичетырёхчасовки ненависти к Путину. Большего от нового президента никто и не ждет.

Сможет ли Зеленский (и тем более стоящий за ним Коломойский) дать хотя бы это? Трудно сказать. Сама работа «президента Украины» требует войны, украинизации, прислуживания Западу. Зеленский, несомненно, упрётся в принципиальную неспособность разрешить донбасский вопрос, поскольку единственное его мыслимое разрешение – воссоединение Донбасса с Россией – для него попросту невозможно.

Сергей Марков

Избиратели идут на выборы с огромным энтузиазмом. Не потому, что они верят Зеленскому. Нет, они хорошо знают, что они его даже не знают. Но они хотят верить что в этот теплый весенний предпасхальный день они смогут изгнать с поста президента ненавидимого Порошенко. А вместе с ним изгнать все темные холодные тени Майдана. Смогут вывести Украину из тьмы Майдана и американской оккупации к свету. Пожелаем Украине удачи!

Дмитрий Аграновский

С победой Зеленского российская "элита" получает уникальный шанс впихнуть осточертевший ей Донбасс обратно в Украину.

Другие считают, что под дудку Кремля Зеленский плясать не будет. В то же время вопрос, как будет выглядеть политика Украины с Зеленским у руля, остается открытым.

Никита Исаев

Зеленский может стать для сегодняшней власти России ещё хуже Порошенко. Хуже настолько, что это будет сложно обратить Украину в удобный и привычный нам образ врага. Он просто будет нас игнорировать и интегрировать свою страну с западом. Рушить всю эту привычную Украине с 1991 по сегодняшний день российскую коррупционную систему. Не будет при нем никаких подыгрышей российской власти с этими нацистами, не будет заявлений про «прощай немытая Россия», будет методичное строительство сильной Украины по примеру Польши. А мы будем здесь либо продолжать натягивать эту информационную повестку времён удобного нам Порошенко, либо переключимся на нового врага, например Беларусь. Вспомним Грузию, найдём фашистов в Армении, какие-нибудь террористы подтянутся в Средней Азии. Технологии известны.

Однако, у нас точно есть шанс при Зеленском очень быстро начать восстановление отношений с Украиной. Но для этого меняться придётся нам самим. С сегодняшней Россией строить отношения из цивилизованных стран не строит и не будет строить никто. Тотальная коррупция, зомбированное пропагандой нищее и продолжающее катастрофически нищать население, внутренняя изоляция власти от своего народа и внешняя изоляция от всего мира, технологическая отсталость на десятки лет, предбанкротная экономика, удерживаемая от коллапса лишь ценой на нефть и её продажами на ненавистный запад, искусственная политическая система с исключительным недоверием общества.

У нас есть шанс на отношения с Зеленским, Украиной и цивилизованным миром, если мы признаемся себе в этом, проведём внутри себя политические и экономические изменения. Ведь, как мне кажется, запад через Украину, воспринимаемой там (особенно в США) как западная часть России, хочет нас, Россию, интегрировать обратно в мировую цивилизацию. Не оторвать от востока (всё больше уверен что США и Китай договорятся в своих отношениях и ролях в мире 21 века), а вернуть в понятный, цивилизованный мир. Да, в нем мало осталось от международного права образца Ялты и Потсдама 1945 года с апгрейдом Хельсинки 1975 года. Но пенять мы здесь можем только сами на себя. Да, сегодня в отсутствии международного права работает только право сильного. Но будут новые правила. И только от нас зависит какое место мы займём в них. С нашим сегодняшним подходом никакого. Уровня большой, но изолированной, агрессивной, недоговороспособной страны, с экспортным, зависимым укладом экономики, с нищим, диким и оболваненным населением, бегущим из своей страны, за страной, за которой всем в мире надо только присматривать, чтобы она что-то не натворила.

Есть всё же вероятность, что Россия сделает из Зеленского такого же Януковича или Порошенко. Что совершенно точно - Россия попытается это сделать. И будем тогда мы с вами продолжать слушать эти бесконечные сказки про раскольников и фашистов с факелами в Украине. Но я не верю, что Москве это удастся. Похоже, сегодняшнее решение украинского народа, чётко даёт понять Зеленскому и «новой владе» Украины, что они с Россией даже в эти придуманные игры играть не хотят. Они хотят жить в спокойной, богатой, цивилизованной стране. И наш российский народ этого хочет. Но ему пока такого выбора не предоставляют. Но я верю. И делаю для этого всё что в моих силах.

Константин Эггерт

Украина полностью состоялась как демократия. Никакого промосковского президента там не будет, потому что не позволит общество. Если Зеленский не понравится, выгонят и изберут себе карпатского венгра. Женщину. Дантиста. Бывшего посла в Каире. Гея. И нас с нашим вечным Путиным не спросят. Как говорит Сергей Медведев, “нация меняет реальность». Прощай, Украина! Спасибо тебе. Мы тоже будем стараться.

Альфред Кох

Зеленский победил. Теперь начинается самое интересное: сумеет ли он заставить правящий класс принять и исполнить волю народа к переменам?

Правильно ли он понимает эту волю? Понимает ли он ограниченность своих сил? Кого он возьмёт себе в союзники? Кто будет его противник? С чего/кого он начнёт?

Мое понимание таково, что сегодня Украина находится в кризисе прежде всего государства как такового. Его враг по-прежнему силён и просто хладнокровно ждёт, когда Украина упадёт к его ногам.

Поддержка же союзников становится все менее очевидной и твёрдой: они не понимают, почему они должны тратить свой ресурс и ограничивать себя в своих экономических профитах ради страны, которая не хочет меняться?

Я с самого начала был уверен, что Зеленский победит. Так же как с самого начала не понимал: зачем это ему нужно? Я и сейчас считаю, что он не отдаёт себе отчета в масштабности задачи и критичности ситуации.

Наш долг ему помогать. У него нет шанса на ошибку. И у Украины не будет второй попытки.

Сергей Иванов-Малявин

Туман в головах рассеется не сразу, но надо сказать несколько вещей, без которых нам не свернуть с пути, протоптанного пропагандой.

Обращаюсь к тем, чей кандидат сегодня победил.

1. Так же, как не все, кто голосует за Зеленского -персональные сторонники Зеленского, так и не все избиратели Порошенко - поклонники Порошенко.

Люди голосуют за одного кандидата, п.ч. не видят, что второй кандидат будет отстаивать их интересы.

Глупо полагать, что 90% сторонников Порошенко - это фанаты коррупции.

2. Если мы понимаем, чем Зеленский не устраивает избирателей Порошенка, - мы понимаем страну.

3. Не надо загонять своих оппонентов в угол, строить для них идеологическое гетто. Это как раз злобная генеральная линия бывшего президента. В том-то и дело, что неожиданно для него в гетто оказалось слишком много народа.

4. Есть высокая вероятность неправильной оценки голосования со стороны победителей и проигравших.

Наблюдая за командой Порошенко, вижу, что часть из них считает, что побеждают антигосударственные, антиукраинские, разрушительные силы. Продолжается линия на расчеловечивание противников и гражданскую информационную войну.

Наблюдая за командой Зеленского, вижу, что они не отдают отчёт какие разные, в любых прочих ситуациях - несоединимые - люди за них проголосовали. Каждое (каждое!) конкретное действие Зеленского будет раскалывать ряды его бывших избирателей.

5. Настоящей победой для меня будет, когда нормальные люди перестанут видеть в победителе выборов угрозу для своего будущего.

А таких людей - миллионы.

Объем иррационального, раздутый пропагандистскими манипуляциями последних лет, велик. Я не только не вижу раскаяния у манипуляторов, а наоборот, вижу упрямое желание продолжать в том же духе.

Мы должны с вниманием отнестись к тем, кто испытывает страх перед происходящим и причинам этих страхов; первая задача нового президента - убрать эти страхи.

6. Работать предстоит не на своего избирателя, а на страну.

Для меня избиратели Порошенко, за которого я не голосовал ни разу в жизни, - это необходимая оппозиция, часть здорового баланса.

7. На всех не угодить.

Но тревоги тех, кто сегодня опасается

- пророссийского реванша

- антиукраинской внутренней политики

- утраты обороноспособности

должны быть БЫСТРО и ЯСНО сняты новой украинской властью.

8. А дальше приниматься за главное: страна давно нуждается в глубокой модернизации.

9.ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИКА.

Нелегко приходится и российским пропагандистам.

Виктория Ивлева

Вчера ещё был Зе, а сегодня, наверное, уже стал ВАЗ. Или нет?

Одно скажу: победа Зеленского, без сомнения, нанесла сокрушительный удар по любимой лживой мантре российских пропагандистов о запрете русского языка в Украине, мантре, ставшей одним из краеугольных камней войны на Донбассе. <...>

Что же Кисели, Соловьи и Скабеи бедные теперь врать-то будут?

Аж жалко стало подонков.

Глеб Павловский

на РашаТудэй "украинскую военщину" заменяют "бандеровской театральщиной", и "киевскую хунту" меняют на "труппу"

Дмитрий Дубровский

тяжелые потуги российского телевидения объяснить, чем плохи настоящие, без дураков, выборы в Украине, навевают ассоциации с безногим, который объясняет танцующим, что ничего особенного, конечно, в танце нет, и на самом деле без ног очень хорошо жить, никогда не упадешь и не спотыкнешься

Несменяемая власть в России остается популярной темой сетевых комментариев.

​Алексей Дуленков

Двое избирателей в Одинцовском районе Подмосковья выходят с участка для голосования: "Ну как ты можешь быть за Зеленского?! Он же клоун!".

Да уж. Россия превратилась в информационную колонию Украины. Нас уже не интересуют местные депутаты. Зато про Порошенко и Зеленского готовы спорить до хрипоты. Кстати, явка на этом участке - 9% за полчаса до конца голосования

Игорь Свинаренко

Зеленский! Неожиданность. Не думал, что пропасть между странами так глубока. Мне казалось, что украинские выборы пройдут чуть иначе чем русские -- но в целом тоже тупо и бессовестно. Ну <и ну>... И что теперь с этим делать,? Как дальше жить?

Мария Слоним

Чистосердечное признание. Я совершенно не разбираюсь в тонкостях украинской политической жизни. Я не знаю, лучше ли для Украины будет президент Зеленский. Я только знаю, что в соседней с Россией стране произошли президентские выборы, на которых подавляющим большинством голосов победил один из кандидатов. И мы все увидели, что действующий президент с уважением отнёсся к выбору народа, не стал цепляться за власть, а поздравляет своего соперника с победой. И этому ура! И это здорово. А через 4 года будут новые выборы. И будут другие кандидаты. Это называется демократия.

Владимир Кара-Мурза

‪Самый верный признак демократии – это когда действующий лидер страны проигрывает выборы и уходит. Украина прошла этот тест уже трижды (1994, 2010, 2019). Россия – пока ни разу.‬

Сергей Пархоменко

Ну что же.

Как у вас поется - "Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля..."

Ну вот, улыбается, в самом деле.

Во всех смыслах этого слова.

Поздравляю всех с еще одним президентом Украины, с еще одними состоявшимися выборами в стране, которая стоит на верном пути, хоть и путь этот предстоит еще такой долгий, такой трудный.

Леонид Волков

Честные выборы, конкурентные дебаты, достойное признание поражения, сменяемость власти — все это, давайте честно, вызывает зависть и уважение.

Зеленскому будет очень трудно (в том числе и из-за очень завышенных ожиданий), но искренне хочется пожелать удачи ему и Украине!

Илья Барабанов

«Посмотрите, это возможно», - обратился он только что к странам бывшего СССР, где лидеры сидят десятилетиями, намекая, что сменить власть - это реально

Олег Козырев

Отдельное спасибо за слова нового президента о том, что перемены возможны во всех постсоветских странах. Чем больше стран вокруг России будут демократическими и развитыми, тем скорее и у нас что-то начнет двигаться к лучшему.

Борис Акунин

Поздравляю украинских читателей моей ФБ-страницы с тем, что в вашей стране демократия работает и что выборы способны сменить власть.

Чего ожидать от нового президента, не знаю, но искренне желаю, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему. Во всяком случае, начинается какая-то новая глава. Дай бог, чтоб хорошая.

Александр Рыклин

Дорогие украинские друзья, я вас всех поздравляю с днем выборов президента. Всех, вне зависимости от политических предпочтений. Потому что это такой день, когда ответ на вопрос "как?" важнее ответа на вопрос "кто?". И украинцы уже на него ответили - они свои голоса украсть не позволят. Никогда и никому.

Счастья вам!

Слава Украине!

Игорь Эйдман

Поздравляю украинских друзей с выборами! Каким бы ни был результат голосования, главное, что демократические институты в Украине работают, люди сами выбирают свою власть.

А вот у россиян, к сожалению, выбора нет. Они (мы) не так давно были приговорены к очередным 6 годам лишения свободы под властью главного вертухая. Самое страшное, что и после окончания этого срока (как часто было в сталинских лагерях) заключенных на свободу не выпустят, а скорее всего приговорят к очередным шести годам под Путиным.

И еще, украинцы выбирают не царя или вождя. В стране реальное разделение властей и активное гражданское общество. Кто бы не стал президентом, в Коноссу к Путину ему пойти не дадут, сопротивление агрессии будет продолжено.

Николай Травкин

Что можно сказать про выборы президента Украины. Ничего, можно только позавидовать украинцам! Умная и красивая Первая леди, двое деток рядом бегают.

А тут, ни Первой леди, ни деток в глаза никто не видел. Живём, как сиротки…

Александр Баунов

Чтобы получить больше 70% голосов, Владимиру Путину нужно было возглавить страну в качестве преемника, поработать два срока, поруководить долгим экономическим ростом, вернуться, мобилизовать всех на борьбу с внутренним и внешним врагом, забрать Крым, поруководить стабильностью, использовать административный ресурс. Оказывается, больше 70% можно получить проще. Вывод для российского политического класса: открыть политическую систему не так страшно, твои 70 % найдут тебя и в оппозиции.

Иван Безденежных

Страшно. 70% найдут, но далеко не факт, что тебя.

Глеб Павловский

#сладкиеслюни несносно сюсюканье русских комментаторов - ах чудные выборы, ах волшебная демократия! Украина уже в Европе! Как неустанно тупо, истово ищет русский человек себе образец - лишь бы самими не чесаться! Ровно месяц назад москвичи ставили себе в укор и пример микроотставку Назарбаева. Находили толк даже в отстранении сенильного Бутефлики (которого алжирские военные вытряхнули из инвалидного кресла).. Всякий раз одно и то же упоение чужим, неприменимым опытом, при упорном неведеньи своего.

Константин Калачев

Чему учат нас украинские выборы? Бесполезно напирать на патриотизм и рассказывать про внешних врагов, когда люди еле концы с концами сводят. Урок на будущее для российских властей.