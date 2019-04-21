На востоке Грузии произошли столкновения милиции с чеченским населением

Более двадцати человек получили увечья в ходе столкновений между полицей и участниками акции против строительства ГЭС в панкисском ущелье Грузии с преимущественно чеченским населением. Чеченцы-кистиницы выступили против строительных работ, настаивая на переговорах с властями для рассмотрения заключений экологов о возможном вреде электростанции для окружающей среды. Власти заявили в ответ, что компания-инвестор уже имеет все разрешения.



Жители чеченского села Дуиси блокировали место работ. Начались ожесточённые стычки, в ходе которых участники акции протеста применяли камни, дубинки и бутылки с зажигательной смесью а части специального назначения МВД – резиновые пули и слезоточивый газ.



Ситуацию удалось несколько стабилизировать после приезда в район столкновений министра внутренних дел Георгия Гахария. Некоторые жители говорят журналистам, что готовы "умереть но не допустить строительства ГЭС", которая может оставить чеченские сёла без воды.



Панкисское ущелье, находящееся у российско-грузинской границы, получило широкую известность с 1990-х годов прошлого века, когда там скрывались чеченские полевые командиры - участники первой и второй чеченских войн, в том числе отряд Руслана Гелаева.



Выходцами из Чечни были также наиболее известные полевые командиры запрещённой в России организации "Исламское государство". Среди них "министр обороны" ИГИЛ Абу Умар Аш Шишани (Тархан Батирашвили), ликвидированный усилиями антитерористической коалиции.