Шри-Ланка: число жертв взрывов превысило 200

Подтверждённое число жертв серии взрывов в Шри-Ланке превысило 200. Ранены более 500. Таковы последние данные информационных агентств, которые ссылаются на медиков и полицию. По данным Reuters, погибших 207.

По последним данным в воскресенье - день, когда западные христиане празднуют Пасху - в Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Четыре из них - в отелях, три - в католических храмах. Подробности об ещё одном взрыве пока не известны.

Большая часть взрывов произошла в столице страны - Коломбо, однако пострадали и храмы в других городах - Негомбо к северу от столицы и Баттикалоа на восточном побережье.

Только в одном храме святого Себастиана в Негомбо были убиты более 50 верующих. Это крупнейшее нападение в Шри-Ланке со времени окончания гражданской войны 10 лет назад.

По данным полиции, среди жертв не менее 35 иностранцев. По данным российского посольства, среди них нет граждан России.

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. По меньшей мере один взрыв, по данным полиции, совершил смертник. По сообщению агентства Reuters, задержаны не менее семи человек, подозреваемых в причастности к нападениям. В ходе операции по их задержанию погибли трое полицейских.

Власти объявили комендантский час на всей территории страны и ограничили доступ к социальным сетям. О сроке окончания этих ограничительных мер пока не сообщается.

Христиане составляют чуть больше 7 процентов населения Шри-Ланки. Более 70 процентов верующих в стране - буддисты, более 12 процентов индуисты, около 9 процентов - мусульмане. Ряд последних событий свидетельствовал о росте напряжённости в отношениях между представителями разных конфессий.

Нападения осудили мировые лидеры - в том числе президент США Дональд Трамп, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Эрдоган.

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