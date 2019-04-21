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Будь в России выборы как в Украине, за кого голосовали бы?
1 часа(-ов) назад
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270p | 5,5MB
360p | 9,3MB
720p | 20,2MB
1080p | 46,5MB
Опрос прохожих на улицах Москвы
Будь в России выборы как в Украине, за кого голосовали бы?
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