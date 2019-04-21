Аятолла Хаменеи сменил командующего Корпусом стражей

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье сменил командующего Корпусом стражей исламской революции - элитного военно-политического формирования Вооружённых сил Ирана, недавно признанного в США террористической организацией.

Иранское государственное телевидение объявило, что генерал-майора Мохаммада Али Джафари, который возглавлял Корпус с 2007 года, сменит бригадный генерал Хоссейн Салами. Ему присвоено звание генерал-майора.

Салами был заместителем командующего КСИР, он известен жёсткими заявлениями в адрес Израиля и США. В частности, Салами заявлял, что горд тем, что Корпус стражей был официально признан Вашинтоном террористической организацией.

Это произошло 8 апреля, 15 апреля решение вступило в силу. Агентство Reuters в воскресенье со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщает, что для ряда компаний и НКО, а также должностных лиц из иностранных государств, будут сделаны исключения из общих санкционных правил - против них не будут вводиться санкции за ведение дел и общение с КСИР.

Соединённые Штаты обвиняют Корпус в том, что он "финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики" Ирана. Известно, что подразделения КСИР участвуют в войне в Сирии на стороне Башара Асада. Иран также оказывает вооружённую помощь дружественным ему группировкам в Ираке, Йемене и Ливане ("Хезболла"). Кроме того, именно КСИР отвечает за ракетно-ядерные разработки Ирана.