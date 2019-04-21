Демонстранты в Судане прервали переговоры с военными

В Судане лидеры протестного движения в воскресенье заявили о прекращении переговоров с Высшим военным советом, свергнувшим президента Омара аль-Башира. Лидеры протеста призвали к новым, ещё более многолюдным демонстрациям с требованиями перехода власти к гражданскому правительству.

"Мы расцениваем военное правительство как продолжение режима" - заявил представитель протестующих Мохаммед аль-Амин.

Тысячи демонстрантов уже несколько недель остаются на улицах Хартума, на площади перед министерством обороны. На волне массовых протестов военные 11 апреля отстранили от власти многолетнего правителя Судана аль-Башира, он и ряд его приближённых помещены под стражу. Военные обещали освободить политзаключенных и провести выборы спустя два года. Участники акций протеста, однако, требуют от них немедленно передать власть гражданскому правительству.

Глава военного совета генерал аль-Бурхан в воскресенье пообещал на будущей неделе дать ответ на требования протестующих. Он подчеркнул, что военные не держатся за власть.

Между тем, Саудовская Аравия и Объединённые арабские эмираты пообещали выделить Судану три миллиарда долларов помощи - частью деньгами, частью в виде поставок товаров и топлива.