Михаил Саакашвили попросил разрешение въехать на Украину

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ночь на понедельник заявил в прямом эфире украинского телеканала "Наш", что обратился к главам Службы безопасности Украины, МВД и Госпогранслужбы с просьбой снять запрет на въезд на Украину, который он назвал "незаконным".

По словам Саакашвили, он уже купил билет и хочет быть в Киеве, чтобы стать частью "большого преобразования как обычный гражданин Украины ". "Несправедливо, когда меня выгоняют из страны, которую я люблю так же, как свою родную Грузию", — сказал Саакашвили.

Бывший президент Грузии приветствовал победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. По мнению Саакашвили, граждане Украины голосовали против стрых политиков, коррупционной системы, вранья и унижения.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председателем Одесской областной государственной администрации, эту должность бывший президент Грузии занимал полтора года. В июле 2017 года президент Украины своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства.Однако в сентябре того же года Саакашвили с помощью своих сторонников сумел прорваться на территорию Украины и потребовал отставки Порошенко. В феврале 2018 года Госпогранслужба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезжать в Украину в течение трех лет.