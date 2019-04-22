Суд отказал российским морякам в выплате суточных за походы в Сирию

Гарнизонный военный суд в Севастополе отклонил иск 27 моряков с трех кораблей Черноморского флота о выплате им суточных за походы в Сирию. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката истцов Александра Федорченко.

По его словам, моряки "выполняли специальные задачи" на кораблях в Сирии в 2016–2018 годах. За это офицеры рассчитывали получить примерно по 300 тысяч рублей суточных, моряки-контрактники — по 200 тысяч рублей. Сначала они обратились с рапортами к командованию своей части, а после отказа — в суд.

Однако судья решил, что поход на корабле, согласно приказу Министерства обороны, не считается командировкой. По его мнению, суточные морякам за участие в военных действиях в Сирии не положены, а "ежемесячную надбавку за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время" им уже выплатили.

Адвокат Александр Федорченко заявил, что обжалует решение. Он сообщил, что ранее похожие иски также были отклонены. Некоторые суды указывали, что корабль является территорией России, поэтому никаких командировочных членам экипажа не положено. При этом летчики, которые находятся в самолете, который также является российской территорией, эти выплаты получают, добавил юрист.

По мнению Федорченко, решение нарушает принцип справедливости и равенства, который установлен Конституцией России.

Российские власти не всегда признают заслуги служивших в Сирии россиян. Министерство обороны России отказывается добровольно платить положенные законом надбавки к пенсии по утере кормильца вдовам и другим родственникам российских контрактников, погибших в Сирии. Судиться с военным ведомством приходится даже тем, чьи погибшие родные были посмертно награждены званием "Герой России".Например, вдове летчика Олега Пешкова, чей самолет был сбит 24 ноября 2015 года турецкими ВВС в районе сирийско-турецкой границы.

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года. В конце 2017 года президент России Владимир Путин издал приказ о выводе войск из Сирии. По официальным данным, сейчас там базируется постоянная группировка с гарнизонами в Хмеймиме и Тартусе.

По официальным данным Минобороны РФ, во время военной операции в Сирии в результате боевых действий погибли немногим более 40 российских военнослужащих. Ещё 50 человек относятся к небоевым потерям.