Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович, бежавший из страны в Россию в 2014 году на фоне массовых протестов, поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.
Обращение к Зеленскому от имени Януковича опубликовал в фейсбуке пресс-секретарь бывшего президента Юрий Кирасир.
В обращении говорится, что Янукович "искренне поздравляет" Зеленского с победой. Бывший президент даёт победителю выборов советы: "принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев". В обращении также возлагается ответственность на Петра Порошенко, проигравшего выборы Зеленскому, за конфликт в Донбассе.
"Я хочу низко поклониться мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор" - пишет Янукович.
После бегства с Украины в феврале 2014 года Янукович долгое время называл себя "легитимным президентом", свергнутым в результате переворота. Он резко критиковал политику новых властей страны. На Украине он недавно был приговорён судом заочно к 13 годам лишения свободы по обвинениям в госизмене. Янукович живёт в России, в последнее время он редко появлялся на публике.
Реакции Зеленского, который, по официальным предварительным данным, набрал во втором туре выборов около 73 процентов голосов, пока нет.
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