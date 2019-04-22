Соединённые Штаты ужесточают санкции против Ирана

Государственный департамент США намерен в понедельник объявить об отмене временных разрешений на импорт нефти и газового конденсата из Ирана для пяти стран, в том числе Китая, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Новые правила вступают в силу со 2-го мая, сообщает The Washington Post. До настоящего момента восьми импортерам иранских углеводородов предоставлялась отсрочка от санкций. Три импортёра - Италия, Греция и Тайвань - ранее, однако, уже добровольно отказались от импорта иранской нефти. Санкционный режим предусматривает, что Вашингтон может ввести санкции против любой страны, нарушающей запрет на поставки нефти из Ирана.

"Цель новых мер — заставить Тегеран платить более высокую цену за свою вредоносную деятельность и ужесточить наш ответ на различные угрозы, которые иранский режим несет миру и безопасности", заявил газете представитель Госдепартамента.

Как пишет The Washington Post, государственный секретарь Помпео сообщит, что дефицит, который образуется на мировом рынке вследствие ухода иранской нефти, согласились восполнить Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Президент США Трамп имел в четверг беседу по этому вопросу с наследным принцем ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном.

Цены на нефть на мировом рынке после появления сообщений о решении США поднялись сегодня на 1 процент до уровня ноября прошлого года, превысив отметку 72 доллара 90 центов за баррель.

Дональд Трамп вышел из "ядерной сделки" с Ираном почти год назад, восстановив действие жёстких санкций против Тегерана.