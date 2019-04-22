Власти Шри-Ланки обвиняют во взрывах радикальных исламистов

Власти Шри-Ланки возложили ответственность на малоизвестную местную радикальную исламистскую группировкку Джамаат ат-Таухид аль-Ватания за серию взрывов в стране, жертвами которых в воскресенье стали не менее 290 человек. Об этом заявил один из министров после заседания кабинета.

Власти заявляют о том, что местным экстремистам, вероятно, помогла международная "сеть". По данным агентства AFP, в начале апреля зарубежная разведка предупреждала власти Шри-Ланки о подготовке исламистами серии терактов.

По меньшей мере шесть из восьми взрывов, которые произошли накануне в Шри-Ланке, совершили смертники. Таковы предварительные данные расследования - сообщает агентство Reuters.

В отеле "Шангри-Ла" в Коломбо бомбы взорвали два смертника, в трёх христианских храмах и двух отелях - по одному. Причины взрывов в ещё одной гостинице и жилом доме в пригороде Коломбо уточняются.

По подозрениям в причастности к взрывам были задержаны 24 человека, все они граждане Шри-Ланки.

Ответственность за взрывы при этом никто на себя не взял.

Группировку Джамаат ат-Таухид аль-Ватания ранее связывали с разрушением буддистских статуй в стране. Однако в связи с организацией терактов о ней не сообщалось.

Среди жертв взрывов - 32 иностранца, в том числе американцы и британцы. Погибли и приехавшие в страну на пасхальные праздники трое детей богатейшего человека Дании, совладельца интернет-магазина ASOS Андерса Поульсена.

В Коломбо усилены меры безопасности, введён комендантский час. Госдепартамент США предупредил американцев о возможности новых нападений.