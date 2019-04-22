В Карелии прошли одиночные пикеты против героизации войны

Три гражданских активистки из города Питкяранта в Карелии провели 21 апреля серию одиночных пикетов против прибытия в республику эшелона с военными трофеями из Сирии. По словам одной из активисток Анны Бойковой, ее "затошнило" от того, как в России героизируют войну и привлекают детей в Юнармию. "На самом деле это выглядит как дикарские обычаи – размахивание скальпами врагов и посвящение в юные воины", – считает Бойкова.

Женщины вышли с плакатами "Нет сирийским трофеям!", "Человечество сильнее войны" и "Война – это всегда Долина смерти" к монументу с советским танком, установленным в Питкяранте. Как пояснила Анна Бойкова, Долина смерти для Питкяранты – тема особенная.

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"Это место находится рядом с нашим городом, там установлен памятник Крест Скорби. В годы Зимней войны в финском окружении там погибла целая дивизия, около 15 тысяч человек! Это настоящий адский котел! До недавнего времени это место называли Долина Смерти. Но кому-то в голову пришла мысль, что топонимами и людской памятью можно играть в милитаристские игры и эту местность переназвали в Долину Героев. Мне отвратительна эта ползучая героизация войны! Власти до сих пор стыдятся захватнической Зимней войны, пытаются выставить ее героической, наравне с Отечественной, замалчивают потери. Как и в Сирии сейчас, – написала Анна Бойкова в социальной сети ВКонтакте".

Эшелон с военной техникой из Сирии прибыл в Карелию 19 апреля. Первым его встретил районный центр Беломорск. На железнодорожном вокзале райцентра в этот день собрали учащихся городских школ. В образовательных учреждениях было сокращено количество уроков, а самих школьников повели на вокзал строем по беломорским улицам.

Поезд с техникой из Сирии, которая, как утверждают в Минобороны России, была захвачена у боевиков, курсирует по России уже несколько недель. Акция названа "Сирийский перелом".