В 60 регионах России сократилась численность населения

В 60 регионах России за последние три года сократилась численность населения, следует из исследования агентства "РИА Рейтинг".

В целом по стране зафиксировано снижение смертности, но его опережает падение рождаемости. Также рост оттока жителей в другие страны опережает сокращение притока мигрантов.

В пятёрку лидеров по убыли населения вошли Еврейский автономный округ, Магаданская, Тамбовская и Курганская области, а также Республика Коми. Все эти регионы потеряли более трёх процентов населения за последние три года.

В абсолютном выражении лидерами по убыли населения стали Саратовская и Нижегородская области, а также в Алтайский край – каждый из этих регионов потерял более 40 тысяч жителей.

Лидерами по естественной убыли стали Нижегородская, Ростовская и Воронежская области.

Вместе с тем, прирост населения наблюдается в 25 регионах. В тройке лидеров по этому показателю - аннексированный Севастополь, число жителей которого за три года увеличилась на 6,46 процента, Ингушетия, в которой зафиксирован рост на 5,2 % процента, и Чечня, показатель которой - четыре с половиной процента.

Чуть больше чем на три процента выросло население Санкт-Петербурга, который занимает по этому показателю седьмое место в России, и почти на два с половиной процента увеличилось население Москвы, занимающей 12-ю строчку.