Арестован самый богатый человек Алжира

В Алжире арестованы пять крупнейших бизнесменов, входивших в окружение бывшего президента страны Абдельазиза Бутефлики, недавно ушедшего в отставку после массовых протестов.

Как сообщило государственное телевидение, среди арестованных Иссад Ребраб, которого называют самым богатым человеком Алжира. Арестованы также четыре брата из семьи Кунинеф.

На прошлой неделе генерал-лейтенант Гаид Салах, начальник генштаба алжирской армии, сыгравший важную роль в уходе Бутефлики с поста, заявил, что против ряда представителей алжирской элиты будут возбуждены уголовные дела по обвинению в коррупции. Обвинения уже выдвинуты против бывшего премьера и министра финансов страны.

82-летний Бутефлика на фоне массовых протестов сначала отказался баллотироваться в президенты на пятый срок, а затем, под давлением военных, ушёл в отставку. Демонстрации, однако, продолжаются, их участники требуют ухода всей правящей верхушки. Президентские выборы в Алжире назначены на 4 июля.