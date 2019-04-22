В Новгородской области задержали оператора "Альянса врачей"

Полиция в понедельник задержала оператора медицинского профсоюза "Альянс врачей" в городе Окуловка Новгородской области, сообщил профсоюз в социальных сетях. Он приехал в Окуловку вместе с лидером профсоюза Анастасией Васильевой.

Сегодня, 22 апреля, на станции скорой помощи Окуловской ЦРБ начинается новая "итальянская забастовка". О ней заявили представители "Альянса врачей" в социальных сетях. По их словам, поводом стали низкие зарплаты фельдшеров и водителей — 11-14 тысяч рублей. Они требуют увеличить оклады сотрудникам станции скорой помощи на 100 процентов.

Задержание оператора подтвердили в дежурной части ОМВД России по Окуловскому району Новгородской области, отметив, что поводом к этому стало административное правонарушение. На каком именно основании и при каких обстоятельствах произошло задержание, сообщить отказались.

В марте в Окуловском и Мошенском районах Новгородской области врачи уже объявляли "итальянскую забастовку", вскоре после переговоров с и. о. главврача Окуловской ЦРБ Вадимом Ладягиным она была прекращена. До этого, 16 марта, в Окуловке прошел один из крупнейших в Новгородской области протестных митингов, на котором потребовали прекратить так называемую оптимизацию здравоохранения региона - присоединение районных больниц в малонаселенных районах к более крупным, сокращения персонала скорой помощи и сокращение медобслуживания в сельской местности.

Итальянская забастовка - форма протеста, при которой сотрудники выходят на работу, но предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, ни на шаг не отступая от них.