Путин, Медведев, Матвиенко: реакция российской власти на победу Зеленского

Владимир Путин пока не планирует поздравлять Владимира Зеленского с победой на президентских выборах на Украине, рассказал в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также заявил, что рано говорить о возможности совместной работы с Зеленским, так как "судить можно будет только по конкретным делам".

Песков назвал выбор украинского народа "очевидным", но отметил при этом, что "легитимность выборов была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность проголосовать трём миллионам граждан Украины, которые проживают в Российской Федерации".

Вместе с тем, премьер-министр России Дмитрий Медведев признал выборы на Украине состоявшимся, отметив, что их "результат показал явный запрос на новые подходы при решении проблем" страны. Он заявил, что у него нет сомнений: новый руководитель Украины в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании и "повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения". Медведев отметил, что не испытывает "никаких иллюзий по этому поводу".

В то же время, по мнению премьера, шансы на улучшение взаимодействия между Украиной и Россией всё же есть, но для этого новому украинскому руководству необходимо "здравомыслие" и "понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры".

В свою очередь, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "Россия готова вести диалог с тем президентом, которому оказано доверие гражданами Украины", но всё будет зависеть от того, "услышат ли Зеленский и его команда полученный от общества сигнал". Она отметила, что "по крайней мере первые заявления Зеленского вселяют некоторую надежду". По мнению главы Совфеда, граждане Украины "чётко дали понять, что не принимают политику нынешней правящей элиты".

При этом Матвиенко сочла нужным добавить, что Украина последние пять лет была якобы несамостоятельна и всё делала под диктовку чужих голосов, а кроме того напомнить, что ещё предстоят выборы в Верховную раду. "Эти два обстоятельства будут удерживать Зеленского в определенных рамках", – считает глава Совфеда.

Выборы президента Украины охотно комментируют и российские чиновники рангом пониже. Так депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма в составе Украины Наталья Поклонская поздравила Владимира Зеленского с победой, пожелав ему "сил отправить в прошлое кровавый режим", "развязать все узлы непонимания", "вернуть мир на Донбасс, а также вернуть удерживаемых в местах лишения свободы граждан обеих стран". Одновременно с этим Поклонская поздравила весь народ Украины с "появлением надежды на смену губительного курса".

Удачи Зеленскому пожелал и глава Чечни Рамзан Кадыров – в частности, удачи "в благородный делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов, если такие намерения у него появятся".

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины по результатам подсчета 99,17% протоколов. На данный момент во втором туре выборов он получил 73,23 % или почти 13 с половиной миллионов голосов граждан Украины. Действующий президент Пётр Порошенко, признавший своё поражение, набрал 24,45% или около пяти с половиной миллионов голосов.

С победой Зеленского уже поздравили президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и представители НАТО.