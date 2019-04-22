Наблюдатели ОБСЕ: выборы президента Украины были свободными

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе признали прошедшее накануне голосование во втором туре выборов президента Украины свободным и мирным. По словам координатора миссии наблюдателей Джорджа Церетели, выборы были конкурентными и проводились с уважением прав и свобод. На брифинге миссии наблюдателей в Киеве было отмечено, что нарушений во втором туре было даже меньше, чем в первом. Церетели также отметил высокий уровень организации голосования.

Среди отмеченных недостатков – дисбаланс в освещении деятельности кандидатов на различных телеканалах, а также случаи использования административного ресурса. Нарушения, по мнению наблюдателей, не повлияли на исход выборов. Церетели отметил, что Украине удалось успешно провести выборы, несмотря на конфликт на востоке страны и аннексию Россией Крыма.

Россия критиковала украинские власти за то, что они не допустили российских граждан к наблюдению за выборами. Верховная рада приняла об этом специальный закон, сославшись на статус России как страны-агрессора по отношению к Украине.

По итогам подсчёта 99,5 процентов голосов шоумен Владимир Зеленский набирает 73,23 процента, это более 13 миллионов голосов избирателей. Его соперник, действующий президент Пётр Порошенко, получает 24,45 процента. Зеленского поддержало подавляющее большинство избирателей на востоке, юге и в центральной части страны, в ряде районов оно доходило до 90 процентов. Чуть ниже уровень поддержки Зеленского в Киеве и в западных областях. Только в Львовской области Порошенко опередил своего соперника.