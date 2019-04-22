США отменили временные разрешения на импорт иранской нефти

Соединённые Штаты с 1 мая отменяют временные разрешения на импорт нефти и газового конденсата из Ирана для пяти стран, в отношении которых эти разрешения действовали с осени прошлого года. Речь идёт о Китае, Индии, Японии, Южной Кореи и Турции.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого Дома. Как подчеркнул госсекретарь Майк Помпео, его цель - свести импорт иранской нефти к нулю. Помпео сказал, что введённые в ноябре санкции против Ирана уже лишили Тегеран "миллиардов долларов" доходов от поставок топлива.

До настоящего момента восьми импортерам иранских углеводородов предоставлялась отсрочка от санкций. Три импортёра - Италия, Греция и Тайвань - ранее, однако, уже добровольно отказались от импорта иранской нефти. Таким образом, ни для одной страны мира со 2 мая не действуют исключения. Санкционный режим предусматривает, что Вашингтон может ввести санкции против любой страны, нарушающей запрет на поставки нефти из Ирана.

По словам Помпео, дефицит, который образуется на мировом рынке вследствие ухода иранской нефти, согласились восполнить Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Президент США Трамп имел в четверг беседу по этому вопросу с наследным принцем ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном.

Цены на нефть на мировом рынке после появления сообщений о решении США поднялись, превысив отметку 74 доллара за баррель.

Дональд Трамп вышел из "ядерной сделки" с Ираном почти год назад, восстановив действие жёстких санкций против Тегерана. США обвиняют Иран в нарушении своих обязательств и в поддержке терроризма.