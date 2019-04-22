Начальник хакасской колонии получил 6 лет за пытки заключённых

В Хакасии Абаканский городской суд признал виновными троих сотрудников исправительной колонии №33 в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Начальнику единого помещения камерного типа Евгению Чичинину суд назначил шесть лет колонии общего режима, его подчиненным - Дмитрию Золотухину и Илье Васильеву - по пять лет.

При этом прокуратура запрашивала 12 лет колонии для Чичинина и по 11 лет для его подчиненных.

По версии следствия, сотрудники хакасской колонии трижды избили резиновой дубинкой заключённого Сергея Буйницкого, требуя от него, чтобы тот отказался от услуг адвоката.

Другого осуждённого, имя которого следствие скрыло, они опускали головой в яму для сточных вод и вставляли ему в анальное отверстие палку. Однако обвинение в насильственных действиях сексуального характера суд счёл недоказанным.