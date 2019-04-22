В СИЗО Иркутской области арестованного нашли с отрезанным языком

В Иркутской области из следственного изолятора №5 госпитализировали 25-летнего арестованного Андрея Ефременко, которого обнаружили в камере СИЗО с отрезанным языком и вскрытыми венами. Об этом изданию "МБХ медиа" сообщил член Общественной наблюдательной комиссии по региону Павел Глущенко.

Адвокат Ефременко Людмила Романенко рассказала, что её подзащитный был арестован 15 апреля. Сотрудники ФСИН склоняли его к написанию явки с повинной, угрожая тем, что в противном случае Ефременко "будет совсем плохо". В итоге арестованный написал явку под диктовку, но спустя несколько дней отказался от показаний.

После этого он сообщил своему адвокату, что очень боится. 19 апреля Ефременко был найден лежащим в крови.

Несмотря на это, в ОНК по Иркутской области заявили, что пока не могут начать проверку по факту случившегося, поскольку других повреждений на теле арестованного нет, а отрезанный язык и вскрытые вены якобы исключают применение к нему физического насилия со стороны.