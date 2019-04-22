Производитель YotaPhone признан банкротом, задолжав миллион долларов

Верховный суд Каймановых островов признал банкротом компанию Yota Devices – головную структуру производителя смартфонов YotaPhone.

Иск против неё был подан сингапурской компанией Hi-p Electronics, поставлявшей дисплеи для первых двух моделей смартфона, из-за задолженности в один миллион долларов.

Ранее Hi-p Electronics обвинила Yota Devices в срыве выпуска смартфонов. Компания подала иск в Международный трибунал Сингапура на 126 миллионов долларов из-за невыполнения обязательств по заказу комплектующих.

YotaPhone – российская разработка госкорпорации "Ростех" и компании "Скартел". В сентябре 2010-го года генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов представил прототип смартфона на встрече с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым, заявив, что он поддерживает сети связи четвёртого поколения и станет первым мобильным телефоном с двумя экранами, функционирующими независимо друг от друга. Планировалось, что YotaPhone будет относиться к премиум-сегменту и стоить в районе 25-30 тысяч рублей.

В 2013-м году для производства YotaPhone была образована компания Yota Devices, которая успела выпустить две модели смартфона, после чего отошла под управление к китайскому инвестору.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, одна из причин провала YotaPhone на рынке в том, что он был "политическим проектом": его, в основном, приобретали и получали в подарок российские чиновники, тогда как массовый покупатель "просто не понял, почему он должен платить стоимость флагманов от Samsung или Apple за неизвестный ему продукт".

Муртазин отметил, что из-за неправильного подбора целевой аудитории производителю приходилось снижать цены ниже себестоимости и продавать телефоны в минус, что и привело к банкротству.