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В Киеве сторонники Порошенко поблагодарили уходящего президента

Петр Порошенко после поражения на выборах заявил, что останется в политике

В Киеве у здания Администрации президента Украины проходит акция "Спасибо, Петр" в знак благодарности за реформы, проведенные президентом Петром Порошенко на протяжении пребывания на должности главы государства, сообщает Интерфакс-Украина. Около 19 часов собралось несколько тысяч человек. Сотрудники Администрации открыли ворота, и все желающие смогли подойти непосредственно к зданию Администрации.

Многие люди принесли с собой государственные флаги Украины, плакаты с надписью "Спасибо", а у части участников акции – элементы одежды в цветах предвыборной символики Порошенко (бордовый).


Люди несколько раз спели гимн Украины, на площади царит дружественная атмосфера. Время от времени люди скандируют "Спасибо, Петр".

Территорию охраняет несколько десятков правоохранителей.

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