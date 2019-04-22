В Киеве сторонники Порошенко поблагодарили уходящего президента

В Киеве у здания Администрации президента Украины проходит акция "Спасибо, Петр" в знак благодарности за реформы, проведенные президентом Петром Порошенко на протяжении пребывания на должности главы государства, сообщает Интерфакс-Украина. Около 19 часов собралось несколько тысяч человек. Сотрудники Администрации открыли ворота, и все желающие смогли подойти непосредственно к зданию Администрации.



Многие люди принесли с собой государственные флаги Украины, плакаты с надписью "Спасибо", а у части участников акции – элементы одежды в цветах предвыборной символики Порошенко (бордовый).



Люди несколько раз спели гимн Украины, на площади царит дружественная атмосфера. Время от времени люди скандируют "Спасибо, Петр".



Территорию охраняет несколько десятков правоохранителей.