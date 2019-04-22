Суд в Киеве удовлетворил ходатайство Киевской митрополии УПЦ

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) о приостановке исполнения приказа Министерства культуры. Согласно приказу, Украинская православная церковь должна до 26 апреля изменить свое официальное название, информирует РБК.



В конце 2018 года на Украине вступил в силу закон, обязывающий религиозные организации, руководящие центры которых находятся в в России, напавшей на Украину и оккупировавшей часть ее территории, изменить названия, чтобы в них была прописана принадлежность к "стране-агрессору".

В составленный позднее Министерством культуры список религиозных организаций, которые должны быть переименованы, вошла и Украинская православная церковь, входящая в состав Московского патриархата. При этом УПЦ является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии, отмечает РБК.