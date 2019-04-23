Читал Библию с планшета. За что власти преследуют христиан-баптистов

В Новороссийске на этой неделе должен состояться суд по делу пастора Церкви евангельских христиан-баптистов в поселке Верхнебаканский Юрия Корниенко. Его бвиняют по ст. 5.26 КоАП ("Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях"). А перед этим группа сотрудников силовых структур и казаков попыталась сорвать богослужение баптистов в поселковом Доме молитвы, не предъявляя каких-либо обвинений. Применение "пакета Яровой" о незаконной миссионерской деятельности верующие считают произволом.

Община эта официально зарегистрирована, молитвенный дом в Верхнебаканской существовал еще до Великой Отечественной войны.

– 7 апреля было воскресное богослужение, посвященное празднику Благовещения. Для евангельских христиан-баптистов первое воскресенье каждого месяца – это особый день, потому что совершается причастие на Вечери Господней. На службе собираются те, кто разделяет наше вероучение, посторонних там нет. Это не закрытое богослужение, но, как правило, присутствуют только члены общины, – рассказывает Радио Свобода пресвитер местной религиозной организации евангельских христиан-баптистов в Новороссийске Евгений Кокора.

Сотрудник МВД потребовал выключить музыку и замолчать

Примерно через 20 минут после начала богослужение в здание ворвалась группа из десятка человек – пара полицейских в форме, казаки, сотрудники ФСБ, представители мэрии Новороссийска и корреспондент-фотограф. В это время верующие пели "Иисус мой маяк", а подошедший к сцене сотрудник МВД знаком перекрещенных рук потребовал выключить музыку и замолчать.

– Ответственный за собрание обратился к ворвавшимся – у нас праздник, Вечеря Господня, что вы тут делаете? И призвал Церковь еще раз спеть песнопение, а сам в это время общался с силовиками, – уточнил Кокора. – Затем примерно полчаса составлялся протокол об оперативно-розыскных мероприятиях. Какое отношение они имели к нашей общине – непонятно, пришедшие даже не смогли внятно объяснить чего они хотят. Когда богослужение окончилось, они также без объяснений ушли.

На следующий день Кокора и пастор поселковой Церкви Юрий Корниенко обратились в прокуратуру Новороссийска, но там заявили, что на прием к прокурору города Игорю Стуконог можно попасть только через три недели. Тогда они направились в местный отдел ФСБ, дежурный сотрудник которого выслушал священнослужителей, но ничего внятного пояснить не смог. 9 апреля пастору сначала позвонили, а потом прислали официальную повестку явиться в прокуратуру, чтобы дать объяснения. Параллельно верующие написали жалобу на действия должностных лиц, попытавшихся сорвать богослужение и ворвавшихся в частный дом.

И только через 11 дней (по закону с момента совершения правонарушения до составления протокола должны пройти максимум двое суток – РС) в отношении пастора Церкви в Верхнебаканской был составлен административный протокол по ст. 5.26 КоАП.

Поначалу я думал, что это политика государства, ФСБ

– Президент России Владимир Путин дает распоряжения разобраться по пресловутому "пакету Яровой", разобраться с преследованием Свидетелей Иеговы, а тут происходит такой правовой беспредел. Поначалу я думал, что это политика государства, ФСБ. Да нет – скорее всего это просто политика мелких чиновников из администрации Новороссийска, которые хотят выслужиться, – считает Евгений Кокора.

Так называемый "пакет Яровой", включающий два законопроекта, был принят летом 2016 года. Он обязал операторов хранить звонки и сообщения абонентов на протяжении трех лет, ввел уголовную ответственность за несообщение о террористических и экстремистских преступлениях, а также запретил вести религиозную проповедь без официального разрешения зарегистрированной религиозной организации.

– У нас зарегистрированная община, Юрий Корниенко указан ее пастором. В чем нарушение, я не могу понять! – разводит руками Евгений Кокора. – По телефону сообщили, что суд будет на этой неделе – вот может и узнаем, почему составили этот протокол, кто вносит противостояние.

Каждую неделю звонили и требовали докладывать, чему было посвящено прошедшее богослужение

Пастор отметил, что за последний год отношения между общинами баптистов в Новороссийске (их здесь восемь) и местной властью стали крайне напряженными. Поначалу священнослужителям каждую неделю звонили и требовали докладывать, чему было посвящено прошедшее богослужение и сколько верующих на нем присутствовали. Около года назад после одного из визитов сотрудника администрации в молитвенный дом в Верхнебаканский его попытались снести – здание оформлено как ИЖС, поэтому сотрудники администрации сочли нарушением проведение здесь богослужений. Но побеседовав с главой города, пасторы смогли урегулировать этот вопрос.

– Недавно снесли молитвенный дом пятидесятников. Формально власти были правы, потому что он являлся самостроем, но могли и применить "амнистию", как для других религиозных организаций в таких случаях. Слышал, что запретили собираться и адвентистам седьмого дня. Видимо, хотели прикрыть нашу общину в Верхнебаканской таким же способом, но мы будем бороться в правовом поле до конца, – говорит Кокора.

История баптистской общины Новороссийска началась еще в царские времена. При большевиках Церкви, как и по всему СССР, неоднократно отбирали у верующих, арестовывали священнослужителей. Новороссийские баптисты продолжали собираться тайно и к концу 1940-х годов, когда их деятельность официально разрешили, община насчитывала несколько сот человек. Около двадцати лет назад верующие приобрели здание в Верхнебаканской, богослужения здесь регулярно посещают порядка 50 евангельских христиан.

Все восемь Церквей Новороссийска активно ведут социальную деятельность – открыты реабилитационные центры для наркозависимых, действует небольшой Дом милосердия для пожилых людей, оставшихся без крыши над головой. Верующие участвуют в городских субботниках, регулярно раздают еду малоимущим, а недавно за свой счет перекрыли крышу в доме у многодетной матери-санитарки в больнице, которая не является прихожанкой их Церкви – просто узнали о проблеме и помогли.

"В нарушение норм канонов христианства" он читал верующим не бумажную Библию, а с планшета

Это не первый случай привлечения религиозных групп к административной ответственности, говорит адвокат международной правозащитной группы Агора Александр Попков. Сейчас Европейский суд по правам человека рассматривает дело пастора незарегистрированной группы "Сообщество христиан" Алексея Колясникова, которого привлекли к ответственности по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия") за чтение Библии в закрытом кафе. Начальник службы УФСБ в Сочи генерал-майор Александр Родионов, помимо прочего, обвинил пастора в том, что "в нарушение норм канонов христианства" он читал верующим не бумажную Библию, а текст Священного Писания с планшета.

В 2017 году в Сочи оштрафовали за незаконную миссионерскую деятельность местного жителя, преподавателя "Международной академии каббалы", проводившего занятия по вайшнавизму на пляже в Сочи. В 2018 году оштрафовали проповедовавшего без "лицензии" верующего пятидесятника. В этом году в Новороссийске были задержаны волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней из США. Их обвинили в том, что помимо миссионерской деятельности мужчины "подтягивали" английский язык соверующих, проводя с ними занятия. В числе оказавшихся под прицелом спецслужб на Кубани также оказались лютеранский пастор, последователь китайского движения Фалуньгун и собравшиеся у молитвенного дерева адыги.