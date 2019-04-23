Трамп поручил разработать меры борьбы с нарушениями визового режима

Президент США Дональд Трамп поручил Государственному департаменту и Министерству внутренней безопасности разработать комплекс мер по борьбе с иностранными гражданами, остающимися в стране после истечения срока действия их туристической или бизнес визы.

Число подобных нарушений визового режима огромно, подчеркнул представитель Белого дома. Помимо всего прочего, они отвлекают ресурсы иммиграционных служб, которые сейчас остро необходимы на южной границе США. У указанных ведомств есть 120 дней на то, чтобы представить свои рекомендации.

В числе рассматриваемых мер — ограничения или даже полная приостановка выдачи виз в тех странах, чьи граждане злостно просрочивают свои въездные документы. Еще одно возможное решение - внесение соискателями виз денежного залога в обеспечение соблюдения визовых правил.

415 тысяч человек из въехавших в США за последние почти полтора года вовремя не покинули страну. По официальным данным, количество иностранцев с просроченными визами, приехавших из 20 стран — самых злостных нарушителей режима, колеблется от 10 до 40 процентов.

В первых строках этого списка значатся Ангола, Чад, Сирия и Йемен.