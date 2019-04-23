Число жертв серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 310. Ещё, по меньшей мере, 480 человек ранены, сообщает NewsFirst. По данным министерства здравоохранения Шри-Ланки, более 40 тел остаются неопознанными.

Ответственность за взрывы до сих пор никто на себя не взял.

Взрывы произошли утром в воскресенье, во время празднования Пасхи. Было атаковано три церкви и три отеля. Ещё два нападения были совершены спустя несколько часов. По данным следствия, по меньшей мере, шесть из восьми взрывов совершили смертники, сообщает агентство Reuters.

Власти Шри-Ланки возложили ответственность за теракты на местную исламистскую группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". Власти заявляют о том, что ей, вероятно, помогла международная сеть. По данным агентства AFP, в начале апреля зарубежная разведка предупреждала власти Шри-Ланки о подготовке исламистами серии терактов.

По подозрениям в причастности к взрывам задержаны уже 40 человек, все они граждане Шри-Ланки.

С сегодняшнего дня по всей стране введено чрезвычайное положение.

Группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ранее связывали с разрушением буддистских статуй в стране. Однако в связи с организацией терактов о ней не сообщалось.